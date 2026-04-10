USA och Iran inleder fredssamtal: Svårigheter men hopp om överenskommelse

Efter över en månads krig förväntas USA och Iran mötas i fredssamtal. Utmaningarna är stora, men fredsforskare ser en möjlighet till överenskommelse. Mötet kommer att äga rum i Pakistan, med Pakistan som medlare, och tidpunkten är preliminärt satt till lördag.

Efter över en månads intensiva strider förväntas USA och Iran inleda fredssamtal under helgen. Enligt fredsforskaren Isak Svensson, som uttalar sig om den prekära situationen, kommer förhandlingarna att bli utmanande men inte omöjliga att nå framgång i. Han framhåller att båda parter har behov som den andra kan tillgodose. Planen är att mötas i Pakistan , som agerar medlare i konflikten, men tidpunkten för samtalen har omgärdats av viss osäkerhet.

Ursprungligen var fredag angiven som mötesdag, men Vita huset har meddelat att mötet skjutits upp till lördag. Den bräckliga vapenvilan och en rad olösta frågor bidrar till komplexiteten i förhandlingarna.\Flera faktorer komplicerar fredssamtalen. SVT:s Mellanösternkommentator Samir Abu Eid understryker att vapenvilan endast är temporär och att parterna förväntas komma överens inom en tvåveckorsperiod, vilket han anser vara en svår uppgift. Isak Svensson, professor i freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet, instämmer i bedömningen och beskriver läget som ytterst svårt med tanke på den korta tidsramen och de komplexa frågor som ska behandlas. Abu Eid påpekar dessutom den djupa misstron som råder mellan länderna. Israels och USA:s attacker mot Iran under pågående samtal har ytterligare försämrat relationen. USA misstänker samtidigt att Iran använder diplomatiska samtal som en strategi för att utveckla kärnvapen. Kriget har dessutom genererat nya tvistefrågor som komplicerar förhandlingsprocessen.\Trots de betydande utmaningarna ser Isak Svensson en möjlighet till framsteg. Han pekar på att krigets kostnader och konsekvenser skapar incitament för båda parter att nå en överenskommelse. Iran, liksom före kriget, eftersträvar sanktionslättnader och kräver nu ersättning för de skador som orsakats av USA:s och Israels attacker. USA å sin sida behöver Irans samarbete kring Hormuzsundet, vars stängning av sjötrafiken påverkar den globala ekonomin. Svensson menar att frågor som tidigare var centrala, som exempelvis en regimförändring, har tonats ner till förmån för de mer akuta frågorna. Han tror att en övergripande överenskommelse kan vara möjlig, där man lämnar detaljerna till senare förhandlingar, eller att man löser några av de viktigaste sakfrågorna och skjuter upp andra. USA:s delegation i Pakistan leds av vicepresident JD Vance, och inkluderar även Steve Witkoff, USA:s särskilda sändebud, samt Jared Kushner, Donald Trumps svärson. Den iranska delegationen förväntas ledas av iranska parlamentets talman Mohammad Bagher Ghalibaf, enligt iranska medier. SVT:s nyhetsredaktion strävar efter saklighet och opartiskhet i sin rapportering. Informationen ska vara sann och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att säkerställa all fakta, och då rapporteras vad som är känt och vad som inte är känt





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran och USA möts i Pakistan på fredagDelegationer från Iran och USA kommer att mötas i Pakistan på fredag. Det säger premiärminister Muhammad Shebaz Sharif i ett uttalande,

Read more »

Vapenvilan sätts på prov efter nya attackerVapenvilan mellan USA och Iran sätts på prov – bara ett dygn efter att den inleddes. Anledningen är att USA:s allierade i Israel fortsatt sina attacker mot Libanon, där man strider mot Iran-stödda Hizbollah. Israel och USA menar att Libanon inte omfattas av vapenvilan, men både Iran och medlarlandet Pakistan hävdar motsatsen.

Read more »

Iran: Förhandlingar meningslösa om attacker fortsätter – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Direktrapport: Attackerna i IranIsrael och USA har attackerat Iran.

Read more »

Intensifierat krig i Mellanöstern: Iran, USA och Israel i öppen konfliktKonflikten mellan Iran, USA och Israel eskalerar kraftigt. Israel och USA har attackerat Iran, vilket lett till dödsfall och motattacker. Libanon drabbas hårt av striderna, medan fredsförhandlingar förbereds.

Read more »

Trump: Israel trappar ner attackerna i Libanon – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »