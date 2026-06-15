USA och Iran kommer att skriva under ett ramavtal som innebär status quo ante bellum

USA och Iran kommer att skriva under ett ramavtal på fredag i Schweiz som innebär att parterna återgår till den situation som rådde före krigsutbrottet. Detta innebär att Hormuzsundet ska öppnas utan avgifter och att USA häver sin blockad mot all sjötrafik till iranska hamnar. Vapenvilan förlängs i 60 dagar och förhandlingarna kommer att fortsätta för att detaljerna ska fyllas i.

Iran och USA kommer att skriva under ett ramavtal på fredag i Schweiz som innebär att parterna återgår till den situation som rådde före krigsutbrottet.

Detta innebär att Hormuzsundet ska öppnas utan avgifter och att USA häver sin blockad mot all sjötrafik till iranska hamnar. Vapenvilan förlängs i 60 dagar och förhandlingarna kommer att fortsätta för att detaljerna ska fyllas i. Iran har lovat att aldrig skaffa sig kärnvapen, men detta är inte så betydelsefullt som det kanske låter. Iran har lovat det ändå sedan man skrev på icke-spridningsavtalet 1968.

Det är möjligt att ett nytt avtal kommer att leda till att Iran aldrig tillåts höganrika uran, det vill säga för militära syften. Men där är vi inte än. Det är vad de fortsatta samtalen bland annat kommer att handla om, plus lättnader i sanktioner för Iran och tillgång till frusna tillgångar





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Iran USA Krig Status Quo Ante Bellum Hormuzsundet Vapenvila

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