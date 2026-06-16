USA och Iran kommer överens om fredsavtal

USA och Iran har kommit överens om ett fredsavtal, enligt pakistanska och iranska källor. Detta avtal inkluderar även Libanon och en vapenvila i konflikten mellan Israel och Hizbollah.

USA och Iran har kommit överens om ett fredsavtal, enligt pakistanska och iranska källor. Detta avtal inkluderar även Libanon och en vapenvila i konflikten mellan Israel och Hizbollah.

Iran har dock försäkrat Hizbollah om att landet inte kommer att skriva på avtalet förrän Israel drar tillbaka sina trupper från Libanon. USA:s president Donald Trump har tidigare kritiserat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för attacker mot Libanon under tiden USA förhandlar med Iran. Trump har nu sagt att han är kritisk mot Netanyahus hållning och att han måste vara mer ansvarstagande och respektera Libanon.

USA:s vicepresident JD Vance har sagt att avtalet är ett mycket allmänt dokument och att detaljerna ska förhandlas fram i kommande samtal. Iran har uppgivit att tre oljetankers och två fartyg med iranska varor har passerat genom den amerikanska marinblockaden i Hormuzsundet. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har meddelat att han ställer upp i nästa parlamentsval i Israel och att han kommer att behålla sina styrkor i södra Libanon och svara på attacker från Hizbollah.

Iran har sagt att de kommer att öka sin försvarsförmåga och höja sin beredskap under avtalsperioden med USA. Ramavtalet som undertecknats av Iran och USA innebär en 60 dagars vapenvila under vilken parterna ska förhandla om ett mer permanent fredsavtal. Palestiniernas president Mahmud Abbas har utfärdat ett dekret om att presidentval ska hållas i början av 2027, vilket innebär att invånarna kan rösta om vem som ska leda de palestinska områdena för första gången på 20 år





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