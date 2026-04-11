USA och Iran långt ifrån varandra inför fredssamtal: Fokus på Hormuzsundet och vapenvila

USA och Iran förväntas fokusera på Hormuzsundet och vapenvila vid planerade fredssamtal i Pakistan. Svåra frågor skjuts upp till framtiden enligt Mellanösternanalytiker.

USA och Iran befinner sig enligt bedömare långt ifrån varandra inför planerade fredssamtal i Pakistan. Fokus för samtalen förväntas ligga på Hormuzsundet och en förlängning av vapenvilan, snarare än att ta itu med de mest komplexa frågorna direkt. Mellanöstern analytikern Aron Lund antyder att de mest svårlösta frågorna sannolikt kommer att skjutas upp till framtida förhandlingar. Detta tyder på en strategi att fokusera på områden där enighet kan uppnås, även om djupgående problem kvarstår.

\Enligt medieuppgifter har USA och Iran presenterat separata fredsplaner, med 15 respektive 10 punkter. USA prioriterar Irans anrikade uran och en återöppning av Hormuzsundet, medan Iran fokuserar på kontroll över sundet och införandet av tullavgifter för fartyg som passerar. Aron Lund, verksam vid Totalförsvarets forskningsinstitut, beskriver parternas krav som ”maximalistiska”. Iran kräver bland annat att amerikanska styrkor ska lämna regionen, medan USA kräver att Iran avvecklar sitt kärnteknikprogram och upphör med stödet till den libanesiska shiamilisen Hizbollah. Lund konstaterar att ingångsvärdena är svårförenliga på flera punkter, men ser ändå en möjlighet att nå delvisa överenskommelser eller att skjuta upp oenigheten. Han menar att samtalen kan leda till en mer långvarig vapenvila. Ett misslyckande att nå full enighet behöver inte betyda att man automatiskt hamnar i fullt krig igen.\De mest akuta frågorna förväntas vara kriget mellan Israel och Hizbollah, samt frågan om Hormuzsundet. Lund tror att båda sidor kommer att behöva göra eftergifter i Hormuzsundet-frågan. Han påpekar att det kan vara svårt för Iran att införa tullavgifter så länge USA:s sanktioner kvarstår. Stora västerländska företag kommer sannolikt inte att betala pengar till det iranska revolutionsgardet. Situationen är komplex, med många hinder som måste övervinnas för att nå en varaktig lösning. Samtalen i Pakistan kan ses som ett första steg, med potential att leda till en mer stabil situation i regionen, även om de djupgående konflikterna kvarstår. Möjligheten till en långvarig vapenvila, även om fullständig enighet inte uppnås, skulle vara en positiv utveckling, med tanke på de eskalerande spänningarna och de potentiella konsekvenserna av en ny konflikt





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Fredssamtal Hormuzsundet Vapenvila Mellanöstern

United States Latest News, United States Headlines

