USA och Iran missar möte – spänningarna ökar

Förhandlingar mellan USA och Iran i Islamabad har fallit samman, vilket ökar risken för ytterligare eskalering av konflikten. Experter varnar för att båda sidor försöker visa styrka och att ett krig inte kan uteslutas.

Spänningar na mellan USA och Iran fortsätter att eskalera, och möjligheten till direkta förhandlingar verkar för tillfället avlägsen. Ett planerat möte i Islamabad under helgen mellan representanter från båda länderna har fallit samman, med Iran s delegation som lämnade Pakistan innan USA :s sändebud ens hade rest från Washington.

Enligt experter, däribland historikern Rouzbeh Parsi, är detta ett tydligt tecken på att båda parter fortsätter att inta en hård linje och försöker demonstrera sin styrka efter en period av upprepade hotfulla uttalanden. Parsi menar att risken nu är överhängande att någon av sidorna, eller båda, väljer att eskalera situationen ytterligare för att slutgiltigt bevisa sin överlägsenhet.

Detta kan innebära en fortsatt blockad av Hormuzsundet, eller i värsta fall, en initiering av direkta krigshandlingar, vilket skulle återföra situationen till ett mycket prekärt läge. Irans sändebud, Abbas Araghchi, tillbringade ett dygn i Pakistan där han framförde Irans krav till pakistanska ministrar. Förhoppningarna om ett möte med USA hade stigit efter att Donald Trump påstod att ett möte med ”de som sitter vid makten” i Iran var nära förestående, en uppgift som dock upprepade gånger förnekades av Iran.

Rouzbeh Parsi spekulerar i att det inställda mötet kan vara ett strategiskt drag, en form av förhandlingsknep som syftar till att skapa en illusion av oenighet inför eventuella framtida, mer diskreta samtal. Han anser dock att detta scenario är osannolikt. Att förutspå utvecklingen är svårt, men ett fullskaligt krig är något som få önskar, med undantag för en liten grupp hårdföra inom den iranska regimen, en handfull personer i Washington och en betydande andel politiker i Tel Aviv.

Professor i islamisk teologi och filosofi, hade redan innan låga förväntningar på att mötet skulle äga rum, med hänvisning till USA:s sjöblockad som Iran betraktar som ett brott mot tidigare vapenviljeöverenskommelser, samt ett bristande förtroende för de amerikanska förhandlarna Witkoff och Kushner. Det inställda mötet innebär att dödläget mellan länderna fortsätter. Trump har visserligen uttalat att vapenvilan fortsätter att gälla på obestämd tid, men den ekonomiska situationen är ansträngd för båda parter.

Preliminära iranska beräkningar visar att de materiella kostnaderna för de 40 dagarna av konflikt uppgår till hela 270 miljarder dollar, vilket lägger ytterligare press på Irans redan svaga ekonomi. Den iranska ekonomin befann sig i en kris redan innan konflikten, och efter de amerikanska och israeliska attackerna mot iransk industri uppskattas upp emot två miljoner iranier ha förlorat sina jobb.

Båda experterna är överens om att Trumpadministrationen är under större press att hitta en lösning, främst på grund av transportstoppet i Hormuzsundet. Detta stopp sätter stor press på världsekonomin, vilket kan leda till ransonering av drivmedel och ökad inflation, vilket i sin tur sätter press på USA. Iran försöker utnyttja denna situation för att visa att de inte har bråttom och för att tvinga USA att göra betydande eftergifter.

Situationen är alltså fortsatt mycket spänd och utvecklingen är svår att förutse, men risken för en ytterligare eskalering är uppenbar





