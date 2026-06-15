USA och Iran når preliminärt vapenstillestånd och startar 60-dagars förhandlingar

USA och Iran har kommit överens om en avsiktsförklaring som innefattar en vapenstillestånd i 60 dagar och inleder förhandlingar om Irans kärnenergiprogram och andra frågor. Samtalet omfattar också möjligheter för fred i Libanon och öppnande av Hormuzsundet. Många detaljer är oklara, inklusive sanktionsavveckling och avgifter för sjöfart.

USA :s president Donald Trump meddelade att landet och Iran har nått en preliminär överenskommelse som syftar till att sätta punkt för det pågående konflikten mellan de två länderna.

Enligt Trump innebär avtalet att den strategiskt viktiga Hormuzsundet kommer att öppnas för internationell sjöfart inom några dagar. Sundet, som är en avgörande Schlüssel für den globala oljehandeln, har varit blockerat av Iran som ett motdrag efter att USA och Israel inledde militära angrepp mot Iran. Iran回来后 tillägget att de kommer att få ta emot tullavgifter från fartyg som passerar, medan USA:s vicepresident JD Vance understryker att förväntningen är ett tullfritt sund på lång sikt.

Kärnan i den nuvarande överenskommelsen är en 60 dagar lång vapenstillestånd under vilken båda parterna kommer att förhandla om de kvarvarandetvistefrågorna. En av de mest komplexa är Irans kärnenergiprogram, där de tekniska detaljerna om bland annat anrikning av uran och kontroll av underjordiska anläggningar ska diskuteras. De före detta amerikanske president Barack Obamasadministrationen hade 2015 nått ett kärnenergiavtal som Trumps administrationen lämnade 2018.

Nu är målet att nå ett nytt ramverk som förhindrar Iran från att utveckla kärnvapen, samtidigt som landet får ekonomiska incitament. Enligt iranska myndigheter kommer USA att släppa frysta iranska tillgångar som hållits utomlands och ge ekonomisk kompensation för krigsskador. Överenskommelsen omfattar också frågor relaterade till конфликten i Libanon, där Israel har intensifierat sina attacker mot den Iranstödda shiamilisen Hizbollah. Inga tidigare överenskommelser mellan USA och Iran har entydigt inkluderat Libanon, men denna gång är fredsprocessen en del av paketet.

Den israeliska regeringen har dock gett klart besked att de inte kommer att lämna de ockuperade områdena i södra Libanon, vilket skapar spänning med Irans krav på att USA ska säkerställa att Israels agerande överensstämmer med avtalet. Irans talesperson Baqaei underströk att USA måste upprätthålla sina åtaganden och få Israel att följa dem. Sammanfattningsvis är det nuett avtalet vagt i många avseenden.

Exakt vilka sanktioner som ska lyftas, hur övervakningen av Irans atomprogram ska genomföras och hur avgiftsfrågan för Hormuzsundet ska lösas är ännu inte klargjorda. Trump har också hotat att återuppta militära attacker om förhandlingarna Misslyckas. Trots oklarheterna anses denna överenskommelse som ett viktigt first steg för att minska spänningen i regionen och öppna för en mer stabil utveckling





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