USA och Iran är nära ett avtal enligt Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif. Han säger att en avslutning är att vänta inom 24 timmar. Enligt premiärministern inväntar nu Pakistan en elektronisk underskrift från parterna de kommande 24 timmarna. Sedan väntar samtal på “en teknisk nivå” nästa vecka.

USA och Iran är närmare ett avtal än någonsin förut, skriver medlarlandets Pakistans premiäminister Shehbaz Sharif på X. Han skriver att en avslutning är att vänta inom 24 timmar.

Enligt premiärministern inväntar nu Pakistan en elektronisk underskrift från parterna de kommande 24 timmarna. Sedan väntar samtal på “en teknisk nivå” nästa vecka. Enligt premiärministern inväntar nu Pakistan en elektronisk underskrift från parterna de kommande 24 timmarna.

Sedan väntar samtal på “en teknisk nivå” nästa vecka. De senaste veckorna har Iran i allt större utsträckning försökt att skydda sitt anrikade uran genom att ta sönder tunnlar och lägga ut minor, rapporterarUSA:s president Donald Trump har sagt att han kan beordra USA:s militär att ta Irans anrikade uran. Att ta uranet från Iran är högprioriterat, enligt presidenten. Återkommande har USA sagt att Iran inte ska tillåtas att ha höganrikat uran, som krävs för att tillverka kärnvapen.

Trots signalerna om att en stor fredsuppgörelse är på gång i Mellanöstern anfaller Israel åter Libanon. På lördagen manade Israel civila att lämna 20 områden, däribland staden Nabatieh, och började en stund senare bomba där. Målen tros vara kopplade till den med Iran allierade Hizbollah-milisen. Våldet i Libanon har flera gånger tidigare satt käppar i hjulen för fredssamtalen Iran-USA.

USA har skjutit ner flera iranska drönare som uppges ha försökt attackera kommersiell sjöfart i Hormuzsundet, bekräftar militärkommandot Centcom. De första rapporterna om händelsen kom bara timmar efter nya uppgifter om framsteg i förhandlingarna mellan USA och Iran. Nedskjutningen av drönarna markerar den senaste militära upptrappningen mellan länderna. Tidigare under fredagen varnade USA:s president Donald Trump Iran för att avfyra fler drönare mot fartyg som försöker passera sundet.

Ett samförståndsavtal mellan USA och Iran kan skrivas på inom bara några dagar. Det säger Irans utrikesminister Abbas Araghchi till statsmedier i Iran, enligtAmnesty International uppmanar till en global bojkott av staten Israel, som ett svar på Israels senaste agerande på Västbanken, rapporterarIsrael har gått på offensiven på Västbanken de senaste månaderna. Så sent som i dag kom beskedet att Israels försvarsmakt, IDF, uppför en militärbas i närheten av det före detta flyktingläget i Jenin, på Västbanken.

Det är första gången sedan Osloavtalen 1993 som Israel inrättar en permanent militäranläggning i ett område som i teorin kontrolleras av palestinska myndigheter, area A. - Huvudbudskapet från Amnesty i dag, är att detta inte görs av några enskilda extremistiska individer, det är en del av en statligt uppbackad policy, säger generalsekreteraren Agnès Callamard till Al Jazeera. Efter flera signaler om att USA och Iran är nära ett avtal, säger Schweiz att de erbjuder sig vara värd för undertecknandet av ett första avtal.

När USA:s president Donald Trump på torsdagen sade att ett avtal med Iran i stort är redo för ett undertecknande lade han till “förmodligen i Europa”. Irans utrikesminister Abbas Araghchi säger till iransk stats-tv att Iran är vinnarna av kriget med USA, enligt Reuters. Något samförståndsavtal med USA har ännu inte skrivits på och ändringar kan fortfarande göras, säger han. Frågan om Irans kärnenergiprogram ska diskuteras i ett senare skede, enligt Araghchi.

Avtalet kommer att avsluta kriget på alla fronter, inklusive i Libanon, hävdar den iranske ministern. Det här motsäger vad USA har sagt om vad som ska ingå i avtalet, nämligen att Iran redan har gått med på att aldrig utveckla ett kärnvapen. Även från Irans högste förhandlare Mohammad Baqer Qalibaf kommer uppgifter om att ett avtal närmar sig.

“Löften måste hållas. Inga men, inga ursäkter. ” skriver han på X.Förenade Arabemiraten har gått med på att ge Iran över tio miljarder dollar som legat frysta i banker i landet, enligt källor till Reuters. Det rör sig om inkomster från oljeexport, som Förenade Arabemiraten haft under kontroll sedan kriget bröt ut mellan Iran och USA.

Uppgifterna kommer i samband med nyheterna under dagen om att Iran och USA är överens om utkasten till ett fredsavtal. En högt uppsatt tjänsteman inom amerikanska administrationen uppger att USA kommer att skriva på Iranavtalet inom de närmsta dagarna, rapporterar Reuters.

Vidare uppger tjänstemannen att avtalet specifikt handlar om att öppna sundet, lyfta blockaden och flytta ut anrikat uran från Iran.att Iran och USA har kommit överens om de slutgiltiga detaljerna i ett fredsavtal och att Pakistan arbetar i nära samarbete med båda parter för att kunna sluta avtalet. Irans utrikesminister Abbas Aragchi kommer nu med ett uttalande om att ett samförståndsavtal med USA inte är klart, men att det “aldrig har varit närmare”, rapporterar Reuter





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