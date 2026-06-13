USA och Iran nära fredsavtal samtidigt som militära spänningar fortsätter

USA och Iran har enligt rapporter kommit överens om ett utkast till fredsavtal som kan undertecknas inom 24 timmar, medan militära incidenter som nedskjutning av drönare och blockader i Hormuzsundet pågår parallellt. Oljepriset har fallit kraftigt på förväntan på ett avtal som inkluderar öppnande av sundet och hävande av sanktioner, medan finanskringar reagerar positivt på möjligheten för minskad regional spänning.

USA och Iran kan ha ett fredsavtal som är redo att skrivas under inom 24 timmar, enligt uttalanden från Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif på X. Samtidigt har USA skjutit ner flera iranska drönare som uppges ha försökt attackera kommersiell sjöfart i Hormuzsundet, enligt militärkommandot Centcom.

Dessa händelser inträffar bara timmar efter nyheter om framsteg i förhandlingarna mellan de två länderna, vilket markerar en fortsatt militär spänning i regionen. Tidigare under fredagen varnade USA:s president Donald Trump Iran för att avfyra fler drönare mot fartyg i sundet. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uttryckte full enighet med Trump gällande Irans kärnenergiprogram, och påstod att Iran inte ska få kärnvapen så länge han är i power.

Uttalandet kom efter rapporter om att Iran och USA enats om ett utkast till ett fredsavtal, där inga detaljer om kärnenergiprogrammet har framkommit ännu. Netanyahu kommenterade inte andra aspekter av ett potentiellt avtal, såsom situationen i södra Libanon där Israel fortsätter attacker. Priset på olja sjönk kraftigt efter ryktet om ett utkast till en avsiktsförklaring mellan Iran och USA.

Ett fat Nordsjöolja sjönk till drygt 86 dollar, det lägsta sedan mitten av april, efter att ha legat på cirka 93 dollar innan Trump meddelade att planerade attacker blästs av. Enligt den iranska statliga nyhetsbyrån Mehr har Iran och USA kommit överens om ett utkast till ett fredsavtal som ska inkludera öppnandet av Hormuzsundet, hävande av sanktioner, samt att USA avslutar blockaden till havs och drar tillbaka sina styrkor. Förhandlingarna är dock inte avslutade och flera frågor återstår, särskilt kring Irans kärnenergiprogram.

Samtidigt rapporterar Reuters att fyra amerikanska flygplan är på väg mot Genève för att underteckna avtalet, där USA:s vicepresident JD Vance skarepresentera Washington. På finansmarknaderna lyfte Stockholmsbörsen vid öppningen, med ett drygt 1,7 procents högre bred index (OMXS). Detta följer på kraftigavinster på New York-börsen efter att Trump meddelade att attackerna mot Iran blästs av. På storbolagslistan steg verkstadsbolaget Sandvik med 4 procent, medan Telia och Tele2 föll med cirka 0,5 procent.

Oljepriset fortsatte att falla; en fat Nordsjöolja kostade nu cirka 88 dollar efter gårdagens tapp. Innan ett möte med sina anhängare meddelade Trump på Truth Social att USA har avslutat kriget med Iran och att länderna är nära att skriva under ett samförståndsavtal. Samtidigt har iranska styrkor stoppat ett tankfartyg som försökte ta sig igenom Hormuzsundet, enligt regimtrogna medier.

Trump har hotat med att genomföra ytterligare attacker mot Iran, includerande att ta kontroll över landets olja, och uttalade att blockaden i sundet kommer fortsätta fram tills ett avtal signeras. Dessutom har statlig iransk media sagt att Elon Musks bolag Starlink i Mellanöstern kan bli ett militärt mål efter Trumps hotelser. Trots framsteg i förhandlingarna kring ett fredsavtal, innehållande öppnande av sundet och sanktionshävning, återstår kritiska frågor om kärnenergiprogrammet och de slutliga villkoren för avtalets genombrott





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