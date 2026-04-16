USA och Iran nära vapenvila – men fredsavtal dröjer

Förhandlingar mellan USA och Iran om en vapenvila har nått en kritisk punkt. Båda länderna överväger en förlängning av vapenvilan för att ge mer tid åt att förhandla fram ett fredsavtal, men experter varnar för att det kan ta månader och att det finns stora hinder kvar att övervinna, inklusive Irans kärnvapenambitioner och säkerheten kring Hormuzsundet.

Förhandlingarna mellan USA och Iran har nått en kritisk punkt, med spekulationer om en möjlig förlängning av den nuvarande vapenvilan för att undvika ett fullskaligt krig. Samtalen i Islamabad bröt samman efter 21 timmar utan en uppgörelse, vilket lämnar båda parter att överväga sina nästa steg. Enligt källor som Bloomberg talat med, undersöker Washington och Teheran möjligheten att förlänga vapenvilan med ytterligare två veckor, vilket löper ut sent på tisdag amerikansk tid.

Denna förlängning skulle ge värdefull tid för att försöka utforma ett mer långsiktigt fredsavtal. CNN rapporterar att det finns få andra alternativ för vare sig USA eller Iran än att finna en överenskommelse. President Donald Trump har uttryckt optimism och hävdat att båda länderna är mycket nära ett fredsavtal. Dock skiljer sig denna syn från bedömningar gjorda av tjänstemän i både Gulfstaterna och Europa. Dessa bedömare menar att ett fredsavtal sannolikt kommer att ta ungefär sex månader att förhandla fram, och att en förlängning av vapenvilan för att täcka denna tidsram är nödvändig. Varningar har också framförts om en potentiell global livsmedelskris om det strategiskt viktiga Hormuzsundet inte öppnas upp senast nästa månad. Rob Macaire, tidigare brittisk ambassadör i Iran, beskriver situationen som ett massivt spel där båda sidor är ovilliga att ge vika först. Han betonar att en uppgörelse på kort sikt är osannolik. Trumps optimism, menar Macaire, grundar sig delvis i hans medvetenhet om de potentiella marknadskonsekvenserna av utebliven fred. Frågan är inte bara om förhandlingarna lyckas, utan om parterna kan vidta tillräckliga åtgärder under den kommande perioden för att förhindra en återgång till väpnad konflikt. Trots att en väg framåt kan finnas, finns det röster inom Iran som sannolikt längtar efter att återgå till mer konfrontativa metoder, såsom missilavfyrningar. I Gulfstaterna råder en oro över Irans potentiella kärnvapenambitioner. Därför anser många tjänstemän att ett fredsavtal bör inkludera bestämmelser som förbjuder Iran att anrika uran eller inneha långdistansmissiler. Trots dessa farhågor är majoriteten av ledarna i regionen mot en återgång till strider och föredrar att USA fortsätter den diplomatiska vägen med Iran. Macaire ser en möjlig kompromiss gällande kärnkraftsfrågor, som skulle innebära att Iran går med på att släppa in inspektörer och avstår från urananrikning under en viss period. I utbyte skulle Iran kunna få ekonomisk lättnad, exempelvis genom att USA minskar sitt tryck gällande frysta tillgångar och oljehandel. Däremot ser han en betydligt större komplexitet i att nå en överenskommelse kring Hormuzsundet och Irans krav på säkerhetsgarantier





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Vapenvila Fredsavtal Hormuzsundet

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »