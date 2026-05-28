USA och Iran nära vapenvila - Trump varnar Oman och Israel utökar offensiv

En preliminär överenskommelse om 60 dagars vapenvila mellan USA och Iran väntar på Trumps godkännande. Samtidigt hotar Trump Oman, FN svartlistar Israel, och USA genomför attacker i Iran. Israel utökar offensiven i Libanon trots vapenvila.

Enligt uppgifter från flera källor nära förhandlingarna har USA och Iran nått en preliminär överenskommelse om en 60 dagars vapenvila. Avtalet, som ännu väntar på president Donald Trumps godkännande, innebär att Iran får en månad på sig att röja minor i Hormuzsundet medan USA upphör med sin blockad i området.

Trump uppges ha bett om ytterligare ett par dagars betänketid efter att detaljerna slutfördes under tisdagen. Under tiden fortsätter parterna att diskutera knäckfrågor som Irans kärnenergiprogram. President Trump utfärdade samtidigt en skarp varning till Oman. Under ett möte i Vita huset på onsdagen hävdade Trump att Hormuzsundet ska vara öppet för alla och att USA ska vaka över trafiken.

Han hotade med bombardemang om Oman lägger sig i frågan. Iranska medier hade tidigare påstått att Oman skulle ansvara för fartygstrafiken i sundet tillsammans med Iran. Trump har enligt CNN nu hotat eller attackerat minst 15 länder under sina två mandatperioder. FN har lagt till Israel på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner.

Den israeliska fängelsemyndigheten IPS finns med på årets lista, och andra myndigheter övervakas för eventuellt framtida tillägg. Israel reagerade med ilska; landets FN-ambassadör Danny Danon kallade beslutet en moralisk skamfläck och en fullständig kollaps av FNs trovärdighet. I mars förra året konstaterade en FN-kommission att Israel använder sexuellt och reproduktivt våld mot fängslade palestinier. USA inför nu sanktioner mot den iranska myndighet som ansvarar för avgifter för passage genom Hormuzsundet.

Finansminister Scott Bessent varnar att även de som betalar avgifterna kan drabbas av sanktioner eftersom de kan stödja Irans revolutionsgardet. Israels militär har attackerat Hizbollahinfrastruktur nära de libanesiska kuststäderna Tyr och Sidon. Två personer dödades i en drönarattack mot en motorcykel i Tyr, och sex personer dödades i Nabi Sari-området nära Sidon när en attack riktades mot en familjs bostad. Israel hade tidigare utfärdat en evakueringsorder för Tyr och hävdade att anfallen riktades mot Iranstödda Hizbollah.

Israels ultranationalistiske finansminister Bezalel Smotrich uppmanade på X till förstörelse av 100 byggnader i Beirut för varje drönare som skadar en israelisk soldat, efter att en soldat dödats av en Hizbollah-drönare. USA:s militär har genomfört nya attacker i Iran, uppger en amerikansk källa. Två källor säger att amerikanska styrkor sköt ner fyra iranska drönare och attackerade en bas varifrån en femte drönare var på väg att avfyras.

Den iranska regimtrogna nyhetsbyrån Fars rapporterade explosioner öster om hamnstaden Bandar Abbas vid Hormuzsundet, och landets luftförsvar aktiverades tillfälligt. En källa beskriver attackerna som begränsade och defensiva eftersom drönarna från revolutionsgardet utgjorde ett hot. Minst fyra personer har dödats i ett israeliskt flyganfall mot Gaza stad, enligt lokala hälsomyndigheter. Israel uppgav tidigare att man dödat två högt uppsatta Hamasmedlemmar i norra Gaza.

Samtidigt verkar Israel utöka offensiven i Libanon trots den rådande vapenvilan. Militärens talesperson Avichay Adraee sade att Israel kommer att agera med stor styrka på grund av Hizbollahs upprepade brott mot vapenvilan. Området Zahrani, cirka fyra mil från gränsen, förklaras som stridszon och samtliga invånare uppmanas att ta sig norrut





