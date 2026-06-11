Medan president Trump signalerar ett förestående avtal med Iran i Europa, fortsätter militära spänningar i Hormuzsundet att skaka världsekonomin och orsaka mänskliga förluster.

USA :s president Donald Trump har meddelat att ett omfattande avtal med Iran förväntas undertecknas inom kort, möjligtvis redan under den kommande helgen. Enligt uppgifter från Reuters kommer undertecknandet att ske vid ett möte i Europa, där även vicepresident J.D.

Vance planerar att närvara. Detta potentiella genombrott kommer efter en period av extremt hög spänning och militära konfrontationer i regionen. Trump hävdar att samtal har förts på högsta ledningsnivå och att de slutliga punkterna i avtalet har godkänts av en lång rad internationella aktörer, däribland Israel, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Turkiet, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordanien och Egypten.

Intressant nog nämnde Trump inte uttryckligen Iran som en part som redan godkänt utkastet, trots att iranska statliga medier rapporterar att en överenskommelse närmar sig. Nyhetsbyrån Fars skriver att USA har accepterat Irans förslag, vilket ökar sannolikheten för att även Teheran går med på villkoren, även om ett slutgiltigt besked ännu inte har lämnats.

Samtidigt arbetar EU:s utrikeschef Kaja Kallas intensivt med diplomatin och har träffat Irans utrikesminister Abbas Aragchi för att förhindra att situationen eskalerar till ett fullskaligt krig, vilket skulle få katastrofala följder för hela regionen. Parallellt med de diplomatiska ansträngningarna har den militära situationen i Hormuzsundet varit extremt volatil. USA:s centralkommando, CENTCOM, har bekräftat flera precisionsattacker mot fartyg som transporterat iransk olja. Bland dessa finns tankfartyget Jalveer, som besköts med Hellfire-missiler mot maskinrummet efter att besättningen vägrat följa amerikanska order.

En ännu mer tragisk händelse inträffade utanför Omans kust där attacken mot fartyget Settebello resulterade i att tre indiska sjömän miste livet. Dessa aggressiva åtgärder mot oljetransporter är en del av en strategi för att pressa Iran. President Trump har dessutom uttalat att USA inom kort kan komma att ta kontroll över ön Kharg och andra strategiska punkter i oljeinfrastrukturen för att uppnå total kontroll över Irans energimarknader, i likhet med den strategi som tidigare tillämpats mot Venezuela.

Denna militära press har skapat en paradoxal situation där hot om totalt övertagande existerar samtidigt som man förhandlar om ett fredligt avtal. De ekonomiska konsekvenserna av konflikten är omfattande och globala. Världsbanken har i en ny prognos beskrivit kriget mellan Iran och USA som den allvarligaste smällen mot världsekonomin sedan covid-19-pandemin. De globala tillväxtprognoserna har sänkts markant, och produktionen förväntas nu endast öka med 2,5 procent under året, vilket är en märkbar nedgång från tidigare beräkningar på 2,9 procent.

Denna avmattning drivs främst av blockaden i Hormuzsundet, vilket har lett till kraftigt stigande priser på kritiska råvaror såsom råolja, naturgas, konstgödsel och olika industriella kemikalier. Priset på Brentolja har fluktuerat kraftigt och föll kortvarigt under 90 dollar per fat efter att Trump tillfälligt ställt in planerade attacker, men den generella trenden är destabiliserande. Världsbanken betonar att den globala ekonomin är betydligt mer sårbar för dessa störningar än vad man tidigare trott, särskilt i kombination med USA:s tullavgifter.

Utöver spänningarna mellan USA och Iran fortsätter instabiliteten i regionen att drivas på av andra faktorer. Den israeliska regeringen planerar nu att godkänna en omfattande finansiering på över 350 miljoner dollar för att bygga och utveckla 61 nya bosättningar. Detta drag förväntas ytterligare komplicera den geopolitiska situationen och öka spänningarna i ett område som redan befinner sig på randen till total kollaps.

Kombinationen av militära slag i sundet, ekonomisk recession och territoriella anspråk gör att det förestående avtalet mellan USA och Iran blir avgörande för om världen kan undvika en utdragen global kris eller om vi går mot en ännu djupare ekonomisk och humanitär katastrof. Diplomatin, anförd av gestalter som Kaja Kallas, ses som den enda rationella utvägen ur en situation där kostnaden för ett fullskaligt krig skulle bli oöverstiglig för alla inblandade parter





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