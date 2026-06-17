USA och Iran närmar sig historiskt fredsavtal

USA och Iran förhandlar om ett omfattande fredsavtal som innebär lyfta sanktioner och stopp för krigshandlingar, trots oenigheter om ekonomisk hjälp och situationen i Libanon.

Under det senaste G7-mötet i Frankrike har en dramatisk förändring skett i USA :s inställning till Iran . Tidigare var ett av de mest centrala målen för den amerikanska administrationen att helt utradera Iran s förmåga att utveckla och behålla ballistiska robotar.

Nu, efter att detaljer kring ett nytt samförståndsavtal har börjat läcka, har retoriken skiftat markant. President Donald Trump har i Paris meddelat att Iran kommer att få behålla sina vapensystem. Han motiverade detta med att det vore orättvist att förbjuda Iran när andra länder i regionen, såsom Saudiarabien och Qatar, besitter liknande kapacitet. Trump understryker att rättvisa och balans i regionen är avgörande för stabiliteten.

Det rör sig dock inte om ett slutgiltigt avtal utan snarare om en avsiktsförklaring, och presidenten har varit tydlig med att USA kan återgå till militära åtgärder om villkoren inte efterlevs eller om han finner att överenskommelsen inte längre tjänar amerikanska intressen. En av de mest betydelsefulla punkterna i avtalet rör de ekonomiska sanktionerna.

Enligt talespersoner från Irans utrikesdepartement har USA förbundit sig att lyfta samtliga typer av sanktioner mot landet, vilket skulle innebära en enorm ekonomisk lättnad för den iranska ekonomin. Denna utveckling bekräftas av utkast till det avtal som förväntas undertecknas i slutet av veckan, även om den exakta tidsplanen för hävandet ännu inte är fastställd. Samtidigt har en stor kontrovers uppstått kring finansieringen av Irans återuppbyggnad.

Iranska medier rapporterade att USA skulle bidra med hela 300 miljarder dollar till en fond för att bygga upp det krigshärjade landet. Detta förslag mötte omedelbart hårt motstånd från både republikaner och demokrater i USA. Donald Trump har under G7-mötet kraftfullt dementerat dessa uppgifter och förklarat att USA inte kommer att investera så mycket som tio cent i en sådan fond, vilket visar på de djupa klyftorna i tolkningen av avtalets ekonomiska delar.

Konflikten i Libanon och relationen till Israel utgör ytterligare en komplex del av det diplomatiska pusslet. Det preliminära fredsavtalet stipulerar att kriget ska upphöra på alla fronter, vilket inkluderar striderna mellan Israel och Hizbollah i Libanon. Trump har i detta sammanhang riktat kritik mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och uppmanat honom att använda en mjukare ton. Presidenten menade att det inte är nödvändigt att riva byggnader varje gång en medlem av Hizbollah vistas i dem.

Trots detta uttrycker Netanyahu att Israel inte är bundet av avtalet, vilket skapar en spänning mellan Washington och Tel Aviv. Samtidigt fortsätter våldsamheterna på marken, där både raketer och drönare används i attacker som skadat soldater från IDF i södra Libanon. Den iranska militären har i sin tur skärpt tonen och varnat Israel för att ett fortsatt angrepp mot Libanon kommer att mötas av ett hårt svar, vilket visar att vägen till total fred är lång och fylld av hinder.

Utöver de politiska spänningarna finns det konkreta tecken på att situationen i Persiska viken förändras. Maritima underrättelser rapporterar att iranska oljetankarar återigen har börjat passera genom områden som tidigare blockerats av den amerikanska flottan. En viktig punkt i förhandlingarna rör trafiken i Hormuzsundet, där målet är att flödet ska återgå till nivåer som är proportionerliga med trafiken före kriget. Iran har även signalerat att man kommer att ta ut avgifter för vissa tjänster i sundet.

Kanadas premiärminister Mark Carney har beskrivit överenskommelsen som en 'game changer' och en vändpunkt som överträffar alla förväntningar. JD Vance, USA:s vicepresident, har förklarat att det långsamma offentliggörandet av avtalet beror på den extremt känsliga diplomatin, där medlare från Qatar och Pakistan har spelat en avgörande roll för att säkerställa att processen hanteras på ett korrekt sätt för alla inblandade parter





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