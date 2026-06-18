USA och Iran öppnar sjötrafik i Hormuz sund, medan Norge köper polisfordon och andra nyheter från Sverige och utlandet

En sammanfattning av nyheter: USA har lyft blockaden för iranska hamnar, Norge köper nya polisfordon, Skansen döms för arbetsmiljöbrott, ett barn skadats av krokodil på brittiskt zoo, inbrott i Stockholm, mc-krock på Gotland, Ebola i DR Kongo, trafikproblem på Öland, och kyrklig granskning av Birgitta Ed.

Sjötrafiken i Hormuz sund har åter öppnits efter att amerikanska stridsfartyg lyft sin blockad, enligt USA:s vicepresident J D Vance. Han försvarade den nyligen slutförda överenskommelsen mellan USA och Iran och försökte nedtonera kritik som riktats mot Trumpadministrationens hantering av avtalet.

- Vi planerar att underrätta kongressen mycket snart, sa Vance under en pressträff i Washington DC. Han bekräftade att den amerikanska flottan har hävrt blockaden för olje- och handelsfartyg som reser till och från iranska hamnar i södra Persiska viken. Vance underströk att ytterligare förhandlingar med Iran är planerade för att uppnå ett mer omfattande avtal gällande sundets reglering.

Dessutom meddelade norsk polis ett stort inköp av nya fordon från Volvo och Mercedes-Benz värt 1,1 miljarder norska kronor, där Volvo XC60 kommer att användas som patrullbilar och Mercedes-Benz Vito som transportfordon. Leveranserna kommer att ske mellan 2027 och 2033. Skansen i Stockholm har:döts med en vite på 300 000 kronor efter att en anställd skadades allvarligt av en ko under arbete. Olyckan inträffade i november, vilket resulterade i skallfrakturer och hjärnblödning för den anställde.

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål anser att Skansen brutit sina arbetsmiljöansvar. I Storbritannien har en 20-årig man gripits misstänkt för mordförsök efter att ett tre år gammalt barn hamnade i en krokodilinrättning på ett zoo. Pojken skadades allvarligt men är i stabila tillstånd. Mannen har ingen känd relation till offret, och händelsen har väckt stor uppmärksamhet.

I Stockholm blev två unga män i 20-årsåldern attackerade och hotade av inbrottstjuvar när de kom hem till sin lägenhet i Aspudden och upptäckte att dörren var bruten. Gärningsmännen försvann innan polis anlände, och utredningen pågår som inbrottsstöld och grovt olaga hot. På Gotland krockade en mc-förare, en kvinna i 30-årsåldern, med en personbil nära Fårö kyrka. Hon har förts till sjukhus med oklart skadeläge, och polisen kommer att anmäla fallet som vårdslöshet i trafik.

Ebolaepidemin i DR Kongo har lett till över 200 döda och 875 bekräftade fall enligt landets hälsovårdsmyndighet. Afrikanska unionens folkhälsomyndighet pekar dock på att smittoupptäckten är eftersläpande. Trafiken på Ölandsbron påverkas av köer efter att en bil började brinna på länsväg 137, men branden är släckt. Prästen och tidigare statsministerfrun Birgitta Ed har omfattande granskats av Strängnäs stifts domkapitel efter Aftonbladets rapportering om hennes stiftelse på Fållökna.

Det är tredje gången som Ed granskats av kyrkan, och en utredning har inletts efter ett tiotal anmälningar





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