USA och Iran säkerställer tillfällig vapenvila med hot och diplomatisk spänning

USA:s president Donald Trump tillkännager en fullständig vapenvila i regionen, medan Irans ledare uttrycker tveksamhet till samförståndsavtalet. Vicepresident JD Vance bekräftar att administrationen kommer att informera kongressen och kan häva sanktioner utan deras godkännande. Kritik växer inom USA:s eget politiska läger och Israel visar på en utökad säkerhetszon i Libanon trots överenskommelsen.

USA :s president Donald Trump meddelade via sitt plattform Truth Social att landet förväntar sig en fullständig vapenvila i regionen, inklusive i Libanon . Samtidigt uttrycker Iran s högste ledare ayatollah Mojtaba Khamenei i ett uttalande att han ursprungligen var ovillig att godkänna det senaste samförståndsavtalet med USA , men gav slutligt sitt tillstånd efter övertalning från presidenten och andra höga tjänstemän som försäkrade honom om att avtalet skulle skydda Iran s nationella rättigheter och den motståndsfrontens intressen, enligt rapporter från Reuters.

Vicepresident JD Vance förklarade under en presskonferens på Vita huset att Trumpadministrationen inom kort kommer att informera kongressen om det nyss undertecknade samförståndsavtalet med Iran. Vance understräck också att administrationen har rätt att tillfälligt häva sanktioner mot Iran utan att inhämta kongressens formella godkännande. Han påpekade att Iran enligt avtalet inte kommer att få några ekonomiska fördelar förrän landet ändrar sitt aggressiva beteende och betonade att USA inte har betalat ut några medel till Teheran som del av överenskommelsen.

Enligt Vance har sedan avtalet trädde i kraft 12,5 miljoner fat olja kunnat passera genom Hormuzsundet. Expertrapporter pekar dock på att en fullständig återgång till normal sjöfart, med 50-60 skepp per dag, kan ta veckor eller månader på grund av praktiska hinder som fartyg som är fastlåsta, behov av besättningsbyten och möjlig minning i området. Försvarsminister Pete Hegseth och president Trump har varnat för att USA ärberedda att återuppta militära operationer mot Iran om landet inte följer avtalets villkor.

Inrikespolitisk kritik har också växt fram, bland annat från republikanska senatorer som Bill Cassidy som kallar avtalet för den största utrikespolitiska tabben på årtionden, och Ted Cruz som motsätter sig ekonomiska lättnader för Iran. Samtidigt visarIsrael en ny militär installning i södra Libanon med en utökad säkerhetszon som sträcker sig ungefär en mil in på libanesiskt territorium, vilket kan innebära en permanent militär närvaro trots den överenskommelse som inkluderar Libanon.

I frågan om Hormuzsundet har de första fartygen, inklusive saudiska och franska, börjat passera igen. På den diplomatiska fronten har Israels utrikesminister Gideon Saar brutit alla kontakter med EU:s utrikeschef Kaja Kallas efter att hon enligt Euractiv jämfört Israel med apartheid-Sydafrika i ett icke offentligt möte, vilket leads som en antisemitisk konspirationsteori och en blodsstänkning





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