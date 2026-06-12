USA och Iran: Samförståndsavtal på gång eller inte?

USA:s president Donald Trump har hävdat att ett samförståndsavtal är klart med Iran, men Irans utrikesminister Abbas Aragchi har nu meddelat att det inte är klart. Detta har skapat en situation där det är oklart vad som händer nästa.

Iran s utrikesminister Abbas Aragchi har nu meddelat att ett samförståndsavtal med USA inte är klart, men att det aldrig har varit närmare. Detta kommer efter att USA :s president Donald Trump tidigare påstått att man hade nått en fantastisk uppgörelse i konflikten med Iran .

Trump har också sagt att villkoren som Iran läckte till fake news-medierna har ingenting att göra med de villkor som han gick med på. Han kallar även iranierna för väldigt oärliga människor att ha att göra med. Trump fortsätter sedan i ilsken ton gällande Irans senaste angrepp mot fartyg i Hormuzsundet och säger att de gör bäst i att skärpa till sig och det snabbt. Det ska finnas ett samförståndsavtal eller avsiktsförklaring mellan USA och Iran, enligt iranska nyhetsbyrån Mehr.

Hävda sanktioner mot Iran, öppnande av Hormuzsundet och tillbakadragande av amerikansk militär ska ingå i skrivelsen, enligt Reuters. Irans militära missilprogram ska inte ingå i förhandlingarna, men bland de frågor som finns kvar att diskutera finns bland annat den om atomenergiutvecklingen. Just den är en stötesten som samtalen strandat på tidigare. Israels försvarsmakt, IDF, har uppfört en militärbas i närheten av det före detta flyktingläget i Jenin, på Västbanken.

Det är första gången sedan Osloavtalen 1993 som Israel inrättar en permanent militäranläggning i ett område som i teorin kontrolleras av palestinska myndigheter, area A. Det avtal som USA:s president Donald Trump hävdar är klart för påskrift för att avsluta kriget med Iran innefattar ett fullständigt upphörande av fientligheterna i Libanon samt Israels tillbakadragande från Libanon, rapporterar tidningen. Enligt artikeln i Al-Akhbar har amerikanska tjänstemän bekräftat att Libanon ingår i avtalet.

Det ska också omfatta en garanti om att alla israeliska rivnings- och schaktningsoperationer ska upphöra samt ett fångutbyte. Fler än 60 ledamöter i den amerikanska kongressen har uppmanat Israel att häva restriktionerna för palestinska cancerpatienter i Gaza. Syftet att de ska kunna söka vård på sjukhus i den ockuperade Västbanken och Östra Jerusalem. Iraniska styrkor har stoppat ett tankfartyg som påstås ha försökt ta sig igenom Hormuzsundet utan tillstånd, rapporterar regimtrogna medier i Iran, enligt Al Jazeera.

Ett antal explosioner uppges ha hörts vid kusten utanför staden Sirik kring midnatt svensk tid. Enligt Irans statliga tv- och radiobolag Irib är explosionerna kopplade till insatsen då fartyget stoppades. Under natten mot torsdagen påstod Iran att sundet stängts för trafik som svar på amerikanska anfall mot landet.

USA:s president Donald Trump har senare varnat för en ny attackvåg även under natten mot fredagen, men blåste av den med motivering att diskussioner förts med Iran och att ett samförståndsavtal mellan länderna är på gång. Efter tongångar från USA och Trump om att ett samförståndsavtal har fått grönt ljus från Irans högsta ledning, inklusive ledaren Mojtaba Khamenei, kommer Iran med motsatta besked





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