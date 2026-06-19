USA och Iran skjuter upp samtal i Schweiz medan Israel och Hizbollah överens om vapenvila

Enligt källor till Axios är USA:s sändebud Steve Witkoff på väg till Schweiz för samtal med Iran om ett potentiellt avtal om Irans atomprogram. Ett möte mellan iranska och amerikanska representanter skulle ägt rum i Schweiz på fredagen men har skjutits upp. Tidigare i veckan har parterna skrivit under ett samförståndsavtal. Hur det ska implementeras ska fortsätta att diskuteras i 60 dagar. Samtidigt har Israel och Hizbollah kommit överens om ett eldupphör som träder i kraft fredag klockan 16:00 lokal tid. Överenskommelsen följer efter en dag av dödliga sammandrabbningar mellan de två parterna. Iran har riktat skarp kritik mot Israels senaste attacker mot Libanon och betonat att ett stopp för striderna i Libanon är en central del av det avtal som nyligen slutits mellan Iran och USA. runt 600 fartyg befinner sig i Hormuzsundet där de har legat för ankor sedan februari och trafiken förväntas återkomma efter avtalet, men det kan ta tid på grund av minor som måste röjas bort.

Enligt källor till Axios är USA :s sändebud Steve Witkoff på väg till Schweiz för samtal med Iran om ett potentiellt avtal om Irans atomprogram. Ett möte mellan iranska och amerikanska representanter skulle ägt rum i Schweiz på fredagen men har skjutits upp.

Tidigare i veckan har parterna skrivit under ett samförståndsavtal. Hur det ska implementeras ska fortsätta att diskuteras i 60 dagar. Samtidigt har USA:s president Donald Trump meddelat att han under fredagen bad Israel att gå med på ett eldupphör mellan landet och Iranstödda Hizbollah, enligt reporter Gabe Gutierrez på NBC News. Trump ville inte specificera om han hade pratat direkt med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

Nästa runda av samtal mellan Libanon och Israel ska hållas den 23-25 juni i Washington, enligt USA:s utrikesdepartement. Ett eldupphör råder mellan Israel och Hizbollah sedan fredag klockan 16 lokal tid. Inga attacks har ägt rum efter klockan 17, enligt libanesiska säkerhetskällor och den israeliska militären. Israels militär har dock inte kommenterat eventuella attacker mellan 16 och 17.

Israel attackerade södra Libanon fram till klockan 17, enligt L'Orient Le Jour. Israels militär rapporterade att vapenvilan inleds fredag klockan 16:00 lokal tid. Det finns ingen information om hur länge vapenvilan ska gälla. De högljuttade fredssamtalen mellan USA och Iran i Schweiz har skjutits upp, enligt Reuters med hänvisning till Irans utrikesdepartement.

Samtidigt bekräftar Israels militär att Israel och Hizbollah har kommit överens om ett eldupphör, vilket också bekräftats av en högt uppsatt USA-tjänsteman samt källor från Hizbollah och Israel. Överenskommelsen kommer efter en dag av dödliga sammandrabbningar mellan Israel och Hizbollah. I attackerna dödades minst 25 personer i Libanon, enligt L'Orient-Le Jour, och fyra israeliska soldater dördes av Hizbollah.

Iran har riktat skarp kritik mot Israels attacker mot Libanon och varnar för att de kan få allvarliga följder för freden och säkerheten i regionen. Det iranska utrikesdepartementets talesperson Esmaeil Baghaei underströk att ett stopp för striderna i Libanon är en central del av det avtal som nyligen slutits mellan Iran och USA, och att Iran är beredd att vidta åtgärder för att skydda sin och sina allierades säkerhet.

Omkring 600 fartyg befinner sig i Hormuzsundet där de har legat för ankor sedan februari. efter avtalet mellan Iran och USA förväntas sjöfarten återupptas, men det kan ta tid då det finns cirka 80 minor i mitten av sundet som måste röjas bort, enligt Intertanko. Huvudrutinen genom mitten av sundet är för tillfället avstängd pga fara.

Samtidigt rapporterar flera medier att de förnyade israeliska attackerna mot Libanon är anledningen till att fredagens planerade fredssamtal mellan USA och Iran i Schweiz ställts in. Israels säkerhetsminister uttalar sig aggressivt efter att israeliska soldater dödats i strid. Israels militär hävdar att attackerna riktats mot 80 mål i södra och östra Libanon som svar på Hizbollahs kränkningar av vapenvilan. Hizbollah beskriver intensiva sammandrabbningar





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