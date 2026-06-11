USA och Iran skjutna ned en helikopter, USA svarar med attacker mot Iran

Efter USA:s skjutna ned av en amerikansk helikopter, svarade USA med attacker mot Iran. Iran angrep mål i Bahrain, Jordanien och Kuwait, och stängde Hormuzsundet. USA hävdar att sundet fortfarande är öppet, men Iran säger att det är helt stängt.

Amirhosein Khorgooi /AP/TT Iran s utrikesdepartement fördömer på torsdagen USA :s senaste våg av attacker och påpekar att vapenvilan mellan länderna verkar förlora sitt syfte. Utspelet kommer efter en våldsam natt.

USA:s krigsminister Pete Hegseth varnade redan på onsdagskvällen för att USA skulle "slå till hårt" mot Iran under natten, efter att Iran skjutit ner en amerikansk helikopter. Strax före midnatt svensk tid kom de första uppgifterna om attacker, då regimtrogna iranska medier rapporterade om smällar i hamnstaden Bandar Abbas, på ön Qeshm samt i städerna Minab och Sirik, som alla ligger i närheten av Hormuzsundet. kring klockan 03 meddelade USA att nattens anfall var över.

Iran: Sundet har stängts Iran svarade med att attackera mål i Bahrain, Jordanien och Kuwait och påstå att Hormuzsundet stängts. Landets revolutionsgarde hävdar att 18 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait anfallits, vilket ledde till att luftrummet i Kuwait stängdes under några timmar. Senare attackerades en amerikansk ledningscentral i Jordanien. Jordaniens militär uppger på torsdagen att den skjutit ned 20 robotar som avfyrats från Iran, utan att orsaka skada.

Iran meddelar också att man angripit två fartyg vid det för den globala oljehandeln så viktiga Hormuzsundet, samt utfärdat en varning om att alla fartyg som försöker passera därigenom kommer att attackeras. Enligt Iran har sundet helt stängts för trafik. Nattens händelser beskrivs som många gånger tidigare på skilda sätt av USA och Iran. USA:s militärkommandopåstår att sundet fortsatt är öppet och att "handelsfartyg fortsätter att passera in och ut ur Hormuzsundet även i natt".

USA:s president Donald Trump påstår därutöver att han haft direktkontakt med Iran under natten och att han ombetts stoppa attackerna. Kontakten dementeras från iranskt håll.

"Trumps falska påstående om att iranska tjänstemän skulle ha kontaktat honom är ett svepskäl för att undvika krig med Iran", säger en företrädare för det iranska styret till medier i landet, rapportera





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Attack Helicopter Hormuzsundet Bahrain Jordanien Kuwait Airspace Closure Military Confrontation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA attackerar Iran efter helikopterincident; Iran svarar med drönare mot BahrainbasI en eskalerande konflikt genomför USA militära attacker mot Iran efter att en amerikansk helikopter skjutits ner. Iran svarar med att rikta drönare mot en amerikansk bas i Bahrain. Händelseförloppet och de absoluta dragen analyseras.

Read more »

Efter helikopterincidenten: Det vill USA signalera nu – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Iran: Ompröva förhandlingarna med USA – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

USA och Iran: USA anklagar Iran för attack mot fartyg, Iran svarar med stängda HormuzsundetUSA anklagar Iran för attack mot fartyg, Iran svarar med stängda Hormuzsundet. USA:s krigsminister varnar Iran för USA:s kommande attacker mot Iran. USA:s president påstår att han haft direktkontakt med Iran. Iran hävdar att alla fartyg som försöker passera Hormuzsundet kommer attackeras.

Read more »