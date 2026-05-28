USA och Iran skjutskott i Hormuzsundet

Explosioner uppges ha hörts öster om en stad vid Hormuzsundet . Bild från tidigare i maj. Bild: Fatima Shbair/AP/TT USA :s militär har genomfört nya attacker i Iran under natten mot torsdagen, uppger källor för flera amerikanska medier.

Från Iran kommer uppgifter att landet skjutit mot fyra fartyg som försökte passera Hormuzsundet, och Kuwait säger sig svara på robot- och drönaranfall. Två amerikanska källor uppger för AP att de amerikanska styrkorna sköt ned fyra iranska drönare och attackerade en bas som en femte drönare var på väg att avfyras från. Enligt källuppgifter beskrevs attackerna ha riktat in sig på ett militärt mål som man trodde utgjorde ett hot mot USA:s styrkor och kommersiell sjöfart.

Den iranska regimtrogna nyhetsbyrån Fars rapporterade tidigare att explosioner hörts öster om den iranska hamnstaden Bandar Abbas, som ligger vid Hormuzsundet, enligtIranska styrkor ska omkring 00.30 lokal tid ha skjutit mot fyra fartyg som försökte ta sig igenom Hormuzsundet, uppger statliga Irib enligt AFP. USA:s attacker som defensiva då drönarna utgjorde ett hot, och säger att de var begränsade och inte innebär att mer omfattande attacker mot Iran inletts igen.

Källan säger också att drönarna som skjutits ned kom från det iranska Revolutionsgardet och att de varken träffade civila eller militära mål. Kuwaits militär uppger att den under torsdagen svarat på robot- och drönaranfall. Tidigare i veckan genomförde USA attacker mot Iran som från amerikanskt håll beskrevs som självförsvar. Iran kallade det däremot för ett brott mot vapenvilan





