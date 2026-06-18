USA och Iran skriver under avsiktsförklaring - öppnar Hormuzsundet

USA och Iran har skrivit under en avsiktsförklaring som ska leda mot ett slut på kriget. Några första fartyg har återupptagit sina resor genom Hormuzsundet. Israels utrikesminister har klippt all kontakt med EU:s utrikeschef. Iran och USA har skrivit under samförståndsavtalet tidigare än väntat.

Några första fartyg har återupptagit sina resor genom Hormuzsundet sedan USA och Iran skrivit på en avsiktsförklaring som ska leda mot ett slut på kriget.

Åtminstone tre saudiska fartyg är på väg genom sundet, rapporterar Bloomberg, och enligt AFP har även ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av sundet skulle också öppna för ett ökat flöde av olja, framför allt från Saudiarabien och Förenade arabemiraten och Irak. Iran stängde sundet i samband med USA:s och Israels attacker mot landet i slutet av februari. USA har också som svar blockerat Irans hamnar i området.

Israels utrikesminister Gideon Saar har klippt all kontakt med EU:s utrikeschef Kaja Kallas, baserat på en svårverifierad uppgift om att hon jämfört Israel med apartheidtidens Sydafrika. Han har inte något annat val än att bryta kontakten med Kallas tills hon tar tillbaka blodsanklagelsen. Enligt nyhetssajten Euractiv ska Kaja Kallas ha uttalat sig om Israel vid ett slutet möte med mexikanska regeringsföreträdare i Mexico City i maj.

Kallas citerades inte direkt, men enligt sajtens källor hade hon gjort någon form av jämförelse mellan Israels behandling av palestinier i krigshärjade Gazaremsan och ockuperade Västbanken, och rasåtskillnaden i apartheidtidens Sydafrika. Iran och USA har skrivit under samförståndsavtalet tidigare än väntat. USA:s president Donald Trump tecknade avtalet i samband med en middag med G7-ledarna i Versailles i Frankrike under onsdagen.

Sedan tidigare var planen att Iran och USA skulle mötas i Bürgenstock i Schweiz för att skriva under överenskommelsen på fredag. Och nu säger den schweiziska regeringen att man ännu inte har avblåst den planen, enligt Reuters. En israelisk soldat har dödats och ytterligare sju skadats i strider i södra Libanon på onsdagen, uppger israelisk militär. Iran: Avtalet har troligen undertecknats En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att de troligen har undertecknat ett samförståndsavtal med USA, rapporterar Reuters.

USA och Iran har undertecknat ett samförståndsavtal för att avsluta kriget och öppna Hormuzsundet, enligt uppgifter till. Enligt sajten har avtalet, som egentligen skulle ha undertecknats i Schweiz på fredagen, redan trätt i kraft och undertecknats av Donald Trump själv. Samtidigt uppger det iranska utrikesdepartementets talesperson Esmaeil Baghaei för statlig media att avtalet officiellt har undertecknats.

En av Axios källor är en diplomat från ett medlarland som uppger att påskyndandet av undertecknandet delvis berodde på att USA och Iran var överens om att öppna Hormuzsundet. Axios uppger att ytterligare en faktor kan ha varit det tryck som satts på Vita Huset gällande att offentliggöra samförståndsavtalet. Enligt källorna var det Iran som inte ville offentliggöra avtalet innan det var undertecknat. Det är tal om full kapacitet.

Under punkt fyra står det att flödet i sundet ska vara proportionerligt med trafiken före kriget. Att förstöra Irans ballistiska robotprogram var ett av de främsta målen för USA i sitt krig mot Iran. Efter att samförståndsavtalet blev känt på onsdagen har tongångarna ändrats. Nu ska Iran få behålla sina vapen, enligt den amerikanske presidenten.

Om andra länder har dem är det lite orättvist om de inte får ha några, sade Donald Trump till pressen i Paris, enligt. Om Saudiarabien och Qatar har en del skulle jag säga att det är okej för dem också. I den statliga nyhetsbyrån Irna återges under onsdagsnatten lokal tid samma uppgifter, rapporterar. En talesperson för Irans utrikesdepartement uppger att USA har förbundit sig att lyfta alla typer av sanktioner mot landet, rapporterar.

Detta ligger i linje med uppgifter som har kommit från avtalet mellan länderna som ska skrivas under i slutet på veckan. Tidsplanen för hävandet av sanktionerna har ännu inte bestämts





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