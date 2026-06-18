USA och Iran skriver under samförståndsavtal

USA:s vicepresident JD Vance säger att 12,5 miljoner fat olja har passerat genom Hormuzsundet sedan samförståndsavtalet mellan USA och Iran undertecknades. Det troligaste är att trafiken i Hormunzsundet återgår till 50 procent av kapaciteten inom en månad, alltså 50-60 skepp per dag.

USA :s vicepresident JD Vance säger att 12,5 miljoner fat olja har passerat genom Hormuzsundet sedan samförståndsavtal et mellan USA och Iran undertecknades. Det troligaste är att trafiken i Hormunzsundet återgår till 50 procent av kapaciteten inom en månad, alltså 50-60 skepp per dag.

Det stora behovet av besättningsbyten och vila innebär att en realistisk återgång till normala sjöfartsmönster ligger veckor, om inte månader, bort, säger Stephen Cotton, generalsekreterare för Internationella transportarbetarefederationen. Andra faktorer som förlänger processen är eventuell minering, öppnandet av hamninfrastruktur och frågan om avgifter. Från och med nu kommer det dessutom ta över 50 dagar till oljan har nått köpare i Asien där råoljan kan raffineras. Om Iran inte följer avtalet kan USA återuppta militär aktivitet i området.

Det sade landets försvarsminister Pete Hegseth efter Natomötet i Bryssel. Även president Donald Trump har hotat med att USA är redo att anfalla Iran om landet inte håller sig till uppgörelsen. I USA kritiserar ledamöter, tillhörande Donald Trumps parti, presidentens avtal med Iran. Bland dem finns den republikanske senatorn Bil Cassidy som kallar överenskommelsen 'Den största utrikespolitiska tabben på årtionden'.

Även den tidigare Trumpallierade senatorn, Ted Cruz, är kritisk till att Iran får ekonomiska lättnader för att öppna Hormuzsundet. Israel drar en ny gräns i södra Libanon och avser att stanna kvar, även om landet är del av överenskommelsen mellan USA och Iran. Den israeliska militären har publicerat en ny karta med en utmärkt 'säkerhetszon' som sträcker sig ungefär en mil in på libanesisk mark.

En militär talesperson säger att de kommer att fortsätta att undanröja hot mot israeliska soldater och civila även om hoten identifieras bortom zonens gräns. Några första fartyg har valt att återuppta sina resor genom Hormuzsundet sedan USA och Iran skrivit på en avsiktsförklaring som ska leda mot ett slut på kriget. Åtminstone tre saudiska fartyg är på väg genom sundet, rapporterar Bloomberg, och enligt AFP har även ett franskt tankfartyg passerat.

En öppning av sundet skulle också öppna för ett ökat flöde av olja, framför allt från Saudiarabien och Förenade arabemiraten och Irak. Iran stängde sundet i samband med USA:s och Israels attacker mot landet i slutet av februari. USA har också som svar blockerat Irans hamnar i området. Israels utrikesminister Gideon Saar 'klipper all kontakt' med EU:s utrikeschef Kaja Kallas, baserat på en svårverifierad uppgift om att hon jämfört Israel med apartheidtidens Sydafrika.

Han har inte något annat val än att bryta kontakten med Kallas 'tills hon tar tillbaka blodsanklagelsen' - syftande på att det skulle utgöra en antisemitisk konspirationsteori. Enligt nyhetssajten Euractiv ska Kaja Kallas ha uttalat sig om Israel vid ett slutet möte med mexikanska regeringsföreträdare i Mexico City i maj.

Kallas citerades inte direkt, men enligt sajtens källor hade hon gjort någon form av jämförelse mellan Israels behandling av palestinier i krigshärjade Gazaremsan och ockuperade Västbanken, och rasåtskillnaden i apartheidtidens Sydafrika. Iran och USA har skrivit under samförståndsavtalet tidigare än väntat. USA:s president Donald Trump tecknade avtalet i samband med en middag med G7-ledarna i Versailles i Frankrike under onsdagen.

Sedan tidigare var planen att Iran och USA skulle mötas i Bürgenstock i Schweiz för att skriva under överenskommelsen på fredag. Och nu säger den schweiziska regeringen att man ännu inte har avblåst den planen, enligt Reuters.

'Som läget ser ut just nu är planen fortfarande att USA och Iran, tillsammans med medlarna Pakistan och Qatar samt andra berörda länder, ska mötas i morgon i Bürgenstock för inledande förhandlingar om hur avtalet ska genomföras', skriver utrikesdepartementet i ett uttalande. En israelisk soldat har dödats och ytterligare sju skadats i strider i södra Libanon på onsdagen, uppger israelisk militär.

Iran: Avtalet har troligen undertecknats En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att de troligen har undertecknat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding, MOU), med USA, rapporterar Reuters





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