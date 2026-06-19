Ett nytt avtal mellan USA och Iran efterattack mot Irans högste ledare kan leda till öppning av Hormuzsundet. Israel fortsätter attacker i Libanon trots krav från USA och Frankrike. Läs de senaste utvecklingarna.

Den 28 februari 2026 genomförde USA och Israel enAttack mot Iran som resulterade i döden av landets högste ledare, ayatolla Khamenei. Iran svarade med motattacker mot Israel och andra mål.

I efterhand har ett samförståndsavtal slutförts mellan USA och Iran, och det förväntas att Hormuzsundet öppnas inom kort. Denna utveckling följs av SVT:s liverapport. Händelseförloppet indikerar en potentiell deeskalation i regionen efter en period av spända relationer och direkta militärkonfrontationer. Avtalets villkor inkluderar att Israel ska upphöra med militära operationer i Libanon, enligt de officiella uttalandena.

Trots detta har Israels premiärminister Benjamin Netanyahugett att israeliska styrkor kommer att förbli i sin säkerhetszon i södra Libanon så länge som det anses nödvändigt. Detta har skapat spänningar med USA, där vicepresident JD Vance under en presskonferens uppmanade till förtroende för presidentens handlingar och varnade israeliska företrädare från att offentligt kritisera avtalet med Iran.

USA har dessutom lyft sin blockad mot iranska hamnar, och Lloyd's List Intelligence rapporterar att kommersiella fartyg har återupptagit färder genom Hormuzsundet efter mer än 100 dagars avstängning. I Iran har den högste ledaren, ayatolla Mojtaba Khamenei, offentliggjort sitt godkännande av samförståndsavtalet. I ett skriftligt uttalande förklarade han att han ursprungligen var motvillig men fick försäkringar från president Masoud Pezeshkian och andra om att Irans intressen skulle skyddas.

Han betonade samtidigt att framtida förhandlingar inte innebär en acceptans av fiendens ståndpunkt. Internationella reaktioner har varit mångfacetterade; Frankrikes utrikesminister Jean-Noël Barrot har krävt att Israel upphör med anfallen i Libanon och att USA utövar påtryckningar för att säkerställa detta. Samtidigt har Israels militär rapporterat fortsatta attacker mot Hizbollah-mål i södra Libanon som svar på så kallade kränkningar av vapenvilan, vilket lett till förlust av liv på båda sidor.

Libanons statliga nyhetsbyrå anger att minst 18 personer dödats och 33 skadats i ett israeliskt angrepp, medan Israel anger att fyra soldater fallit i strid. Samförståndsavtalet har också väckt uppmärksamhet kring de ekonomiska aspekterna av konflikten. USA:s försvarsdepartement har uppgett att det behöver 80 miljarder dollar för att täcka kostnader kopplade till kriget i Iran och andra icke-direkt krigsrelaterade utgifter. Denna summa motsvarar cirka 768 miljarder kronor och understryker de långsiktiga ekonomiska påfrestningarna som följer av militära insatser.

I Sverige har kulturminister Parisa Liljestrand (M) och dokumentärfilmaren Nahid Persson Sarvestani, båda med iranska rötter, uttryckt oro för Irans framtid trots att de har olika erfarenheter av situationen. SVT betonar sitt engagemang för saklighet och opartiskhet i rapporteringen om dessa komplexa händelser





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USA Iran Israel Hormuzsundet Samförståndsavtal

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