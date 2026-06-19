USA och Iran sluter vapenvilaavtal - Hormuzsundet ska öppna inom en månad

USA och Iran har slutfört ett avtal som ska leda till en vapenvila. Iran ska öppna Hormuzsundet inom en månad, vilket kan påverka priset på olja i Sverige. Israel och Hizbollah har kommit överens om en vapenvila i Libanon, men stridigheter fortsätter. Frankrikes utrikesminister kräver att Israel upphör med anfallen i Libanon och att USA påtrycker Israel att sluta.

USA och Iran har slutfört ett avtal som ska leda till en vapenvila. Iran ska öppna Hormuzsundet inom en månad, vilket kan påverka priset på olja i Sverige.

Israel och Hizbollah har kommit överens om en vapenvila i Libanon, men stridigheter fortsätter. Frankrikes utrikesminister kräver att Israel upphör med anfallen i Libanon och att USA påtrycker Israel att sluta. USA:s försvarsdepartement behöver 80 miljarder dollar för att täcka kostnader kopplade till kriget i Iran. Kulturminister Parisa Liljestrand och dokumentärfilmaren Nahid Persson Sarvestani har olika erfarenheter av utvecklingen i Iran men delar oron för landets framtid





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