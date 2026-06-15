Reuters rapporterar att USA:s president Donald Trump, vicepresident JD Vance och Irans parlamentstalman Mohammad Bagher Qalibaf har undertecknat ett avtal mellan de båda länderna, med tekniska diskussioner planerade för senare i veckan. Samtidigt meddelar SL att de erbjuder återbetalning för årskort och 90-dagarsbiljetter för att möjliggör subventionerade månadskort, vilket enligt dem gynnar de lojala resenärerna. Aftonbladet lyfter också fram sin tjänst Tipsa! där läsare kan skicka in tips och material med garanterat källskydd och möjlighet till ersättning för publicerade nyheter. Artikeln inkluderar också viktiga säkerhetsråd för den som rapporterar händelser direkt.

USA :s president Donald Trump, vicepresident JD Vance och det iranska parlamentets talman Mohammad Bagher Qalibaf har undertecknat ett avtal mellan USA och Iran, enligt Reuters.

Det pratats om tekniska diskussioner som ska inledas senare i veckan. Samtidigt har SL, Stockholms lokaltrafik, tillkännagett att de som har köpt årskort eller 90-dagarsbiljett kan få pengarna tillbaka för att kunna delta i en subvention. Det beskrivs som en åtgärd för att gynna de mest lojala resenärerna, som enligt SL med hög sannolikhet kommer att köpa periodbiljetter under en försöksperiod.

För resenärer med årskort som istället väljer ett månadskort kommer det att innebära en prisskillnad på 400 kronor per månad. Aftonbladet, som är den aktuella nyhetskällan, främjar sin tjänst Tipsa! där läsare kan skicka in tips, bilder och video. Alla tips behandlas konfidentiellt och redaktionen garanterar källskydd enligt Tryckfrihetsförordningen, och tips skickas krypterade. Betalning för publicerade nyhetstips eller bilder/filmer sker endast till den först med tipset eller den som har unik information, enligt bestämmelser som fastställs av den tjänstgörande nyhetschefen.

Aftonbladet uppmanar också till säkerhetsmedvetenhet när man samlar in material: undvik att störa räddningspersonal eller polis, respektera integriteten och håll ett behörigt avstånd. Plattformens geolokalisering gör att användare kan få lokala push-notiser om händelser i sin närhet och hjälpa till med direkt rapportering via appen





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