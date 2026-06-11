USA och Iran: USA anklagar Iran för attack mot fartyg, Iran svarar med stängda Hormuzsundet

USA anklagar Iran för attack mot fartyg, Iran svarar med stängda Hormuzsundet. USA:s krigsminister varnar Iran för USA:s kommande attacker mot Iran. USA:s president påstår att han haft direktkontakt med Iran. Iran hävdar att alla fartyg som försöker passera Hormuzsundet kommer attackeras.

Bland annat hördes explosioner i hamnstaden Bandar Abbas vid Hormuzsundet . USA :s krigsminister Pete Hegseth varnade Iran för att USA under natten mot torsdagen skulle inleda flera attacker mot mål i Iran .

Attackerna motiverades enligt det amerikanska militärkommandot Centcom som ett svar på"Irans oberättigade och fortsatta aggression". Strax efter midnatt svensk tid rapporterar Reuters enligt den iranska nyhetsbyrån Mehr om sammandrabbningar till sjöss mellan iranska och amerikanska styrkor. Samtidigt ska flera explosioner hörts i hamnstaden Bandar Abbas vid Hormuzsundet, nära stadens flygplats och en militärflygbas, enligt den iranska nyhetsbyrån Irna.

Till följd av USA:s nya attacker mot Hormuzsundet rapporterar Al Jazeera, med hänvisning till statliga iranska medier, att Irans revolutionsgarde givit order om att stänga Hormuzsundet för passage. Förbud för passage gäller för alla fartyg, även oljetankers och kommersiella båtar, skriver sajten. Iran hävdar att alla fartyg som försöker passera kommer attackeras och Iran ska ha slagit till mot två fartyg under natten.

USA:s president Donald Trump påstår under natten, svensk tid, att han haft direktkontakt med Iran och att han ombetts stoppa attackerna. Trumps falska påstående om att iranska tjänstemän skulle ha kontaktat honom är ett svepskäl för att undvika krig med Iran, säger en företrädare för det iranska styret till medier i landet, rapporterar Reuters. Flygchefen för det iranska revolutionsgardet, Seyed Majid Mousavi, riktade nya hot mot USA sedan konflikten i regionen återigen eskalerat





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