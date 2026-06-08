USA och Israel anfaller Iran - blockaden av Hormuzsundet är en knäckfråga

USA och Israel har genomfört en attack mot Iran, vilket har lett till motattacker från Irans sida. Nu väntar världen på besked om ett fredsavtal mellan USA och Iran, där blockaden av Hormuzsundet är en knäckfråga.

Den 28 februari 2026 gick USA och Israel till attack mot Iran och dödade landets högste ledare ayatolla Khamenei. Iran svarade med motattacker mot bland annat Israel .

Nu väntar världen på besked om ett fredsavtal mellan USA och Iran - där blockaden av Hormuzsundet är en knäckfråga. Följ SVT:s liverapport. Den israeliska militären uppger att man har identifierat avfyrningen av en robot från Jemen riktad mot israeliskt territorium. Israel svarar Iran med attacker mot militära mål i västra och centrala Iran, enligt Reuters med hänvisning till israeliska uppgifter.

Samtidigt rapporterar den halvstatliga iranska nyhetsbyrån YJC om flera explosioner i Tehran, Tabriz och Isfahan. Iran har samtidigt stängt luftrummet runt Teherans Imam Khomeini-flygplats, landets största flygplats. Irans revolutionsgarde har riktat in sig på högkvarter till “terrorgrupper” i Irak, enligt den statliga iranska nyhetsbyrån Irna. Irans styre anklagar beväpnade kurdiska grupper för att arbeta för västerländska eller israeliska intressen och klassar dem som terrororganisationer.

Sedan Irankriget inleddes, och trots den vapenvila som tillkännagavs i april, har Iran återkommande attackerat grupperna. USA:s president Donald Trump har sagt att Israel kommer att fortsätta sina operationer i hela Libanon och intensifiera insatserna mot Hizbollah - trots Irans varning från kvällen. Kvällens iranska attacker mot Israel markerar tydligt att konflikten är långt ifrån över. Irak har tillfälligt stängt sitt luftrum och stoppat flygtrafiken av säkerhetsskäl efter att iranska robotar avfyrats, uppger tjänstemän inom civil luftfart för Reuters.

Donald Trump ska ringa Israels premiärminister och säga till honom att inte svara på Irans attack, meddelar Axios. Israel har fortsatt sina attacker mot vad man uppger är Hizbollah-mål i Libanon, trots den vapenvila som uppges gälla mellan länderna. Det finns inga rapporter om skadade människor eller egendom, enligt försvarsmakten IDF, som har meddelat att civila som befunnit sig i områden där flyglarm ljudit kan lämna skyddsrummen, rapporterar SVT:s nyheter.





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