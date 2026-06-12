USA och Israel attackerade Iran - nu väntar världen på fredsavtal

USA och Israel attackerade Iran den 28 februari 2026 och dödade landets högste ledare, ayatolla Khamenei. Iran svarade med motattacker mot bland annat Israel. Nu väntar världen på besked om ett fredsavtal mellan USA och Iran, där blockaden av Hormuzsundet är en knäckfråga.

USA och Israel attackerade Iran den 28 februari 2026 och dödade landets högste ledare, ayatolla Khamenei. Iran svarade med motattacker mot bland annat Israel . Nu väntar världen på besked om ett fredsavtal mellan USA och Iran , där blockaden av Hormuzsundet är en knäckfråga.

Det har gått två månader sedan vapenvilan inleddes och det har varit en spännande tid. Iran har uppgett att ett samförståndsavtal med USA inte kommer att vara klart till helgen. Israels premiärminister, Benjamin Netanyahu, har poängterat att Iran inte kommer att ha kärnvapen så länge han är vid makten.

Han har sagt att han har talat med USA:s president, Donald Trump, och att han inte tror att ett avtal kommer att bli av. Trump har upprepade gånger sagt att ett avtal är nära, men Netanyahu är skeptisk. Det finns nu ett utkast till avtal mellan Iran och USA, men det återstår fortfarande för båda parterna att underteckna det. Enligt utkastet ska USA häva sanktioner mot Iran, dra tillbaka sina styrkor och öppna Hormuzsundet.

Trump har sagt att han har avslutat kriget med Iran, men Iran har inte bekräftat någon överenskommelse. Detta har lett till en situation där världen väntar på besked om ett fredsavtal mellan USA och Iran. Det är en spännande tid och allt är inte klart ännu





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