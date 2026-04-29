USA och Israel attackerar Iran – ayatolla Khamenei dödad, motattacker och blockad av Hormuzsundet

USA och Israel har inlett en storstilead offensiv mot Iran, vilket resulterat i dödandet av ayatolla Khamenei. Den iranska regimen har svarat med motattacker mot Israel och luftangrepp mot närliggande länder. SVT följer utvecklingen i realtid. USA:s president Donald Trump har uttryckt att landet undersöker möjligheten att minska sina styrkor i Tyskland efter kritik från Tysklands förbundskansler. Vapenvilan mellan USA och Iran har förlängts, men det är oklart hur länge den kommer att hålla. Hormuzsundet förblir stängt, och USA har en blockad mot iranska hamnar. Trump har haft ett långt telefonsamtal med Rysslands president Vladimir Putin, där förslag för att lösa konflikten kring Irans kärnkraftsprogram diskuterades. USA har spenderat 25 miljarder dollar på kriget i Iran, och två personer har dödats i en israelisk attack i Libanon. Sveriges statsminister Ulf Kristersson uttrycker oro över situationen.

USA och Israel har utlöst en storstilead offensiv mot Iran, vilket resulterat i dödandet av landets högste ledare, ayatolla Khamenei. Den iranska regimen har svarat med motattacker mot Israel samt luftangrepp mot flera närliggande länder.

SVT följer utvecklingen i realtid och rapporterar om krigets eskalering. Den amerikanska presidenten Donald Trump har på sociala medier uttryckt att USA undersöker möjligheten att minska sina militära styrkor i Tyskland. Detta uttalande kommer efter att Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kritiserat USA för att sakna en tydlig strategi i förhållande till Iran och för att låta sig bli förnedrad av landet. Vapenvilan mellan USA och Iran har förlängts, men det är oklart hur länge den kommer att hålla.

Det är också osäkert om nya förhandlingar mellan parterna kommer att äga rum inom en snar framtid. Hormuzsundet förblir stängt, och USA har en blockad mot iranska hamnar i området. Iran har hotat med att attackera fartyg som passerar utan tillstånd. USA:s president Donald Trump har haft ett telefonsamtal med Rysslands president Vladimir Putin som varade i över en och en halv timme.

Under samtalet ska Putin ha föreslagit lösningar för att avskaffa konflikten kring Irans kärnkraftsprogram. Enligt källor ska Trump ha meddelat sina medhjälpare att blockaden av Hormuzsundet kan pågå i flera månader. En Vita huset-källa säger att åtgärder diskuteras för att minimera effekterna på amerikanska konsumenter. Trump har också uttalat att USA kommer att häva blockaden först när ett kärnenergiavtal har uppnåtts med Iran.

USA har hittills spenderat 25 miljarder dollar på kriget i Iran, enligt en amerikansk tjänsteman. Två personer, varav en libanesisk soldat, har dödats i en israelisk attack i Bint Jbeil i södra Libanon. Den libanesiska armén har bekräftat detta. Sveriges statsminister Ulf Kristersson har uttryckt stor oro över situationen och menar att det är svårt att se hur konflikten ska kunna lösas.

Han påpekar att det har gått två månader sedan kriget började och att de ekonomiska konsekvenserna är stora utan någon fred i sikte. Trump har beordrat sin stab att arbeta för en förlängning av blockaden av iranska hamnar för att skada den iranska ekonomin och tvinga regimen att ge efter i frågan om kärnenergiprogrammet. Irans senaste utspel innehöll förslag om att Hormuzsundet ska öppnas direkt, men att förhandlingarna om kärnenergiprogrammet skjuts på framtiden.

Trump har hävdat att den brittiske kungen Charles, som är på statsbesök i USA, håller med honom om att Iran aldrig får skaffa sig atomvapen. Buckingham Palace har dock klargjort att kungen följer regeringens linje. Efter de israeliska attackerna i Libanon där tre soldater dödades, har Libanons premiärminister Nawaf Salam uttalat sig. Trump har också kritiserat Tysklands förbundskansler Friedrich Merz för att ha sagt att det är okej för Iran att ha kärnvapen





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Israel Krig Kärnvapen

United States Latest News, United States Headlines

