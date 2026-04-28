USA och Israel attackerar Iran – ayatollah Khamenei dödad

USA och Israel har genomfört en gemensam attack mot Iran, vilket resulterat i döden för landets högste ledare, ayatollah Khamenei. Den iranska regimen har svarat med motattacker mot Israel och luftangrepp mot flera närliggande länder. SVT följer utvecklingen i realtid och rapporterar om de senaste händelserna i det växande kriget. Irans förslag om att öppna Hormuzsundet har mötts med missnöje från USA, och det är fortfarande oklart om parterna kommer att nå en överenskommelse.

USA och Israel har utlöst en stor konflikt i Mellanöstern genom att genomföra en gemensam attack mot Iran , vilket resulterat i döden för landets högste ledare, ayatollah Khamenei.

Den iranska regimen har svarat med motattacker mot Israel samt luftangrepp mot flera närliggande länder. SVT följer utvecklingen i realtid och rapporterar om de senaste händelserna i det växande kriget. Enligt uppgifter från flera källor har USA:s utrikesminister Marco Rubio uttryckt missnöje med Irans senaste förslag om att öppna Hormuzsundet, vilket är en viktig handelsväg för oljetransporter.

President Donald Trump och hans säkerhetsrådgivare har hållit en mötesrunda för att diskutera Irans förslag, men det är fortfarande oklart om USA kommer att acceptera det. Vapenvilan mellan USA och Iran har förlängts, men det är osäkert hur länge den kommer att hålla. Det är också osäkert om nya samtal mellan parterna kommer att äga rum inom en snar framtid. Hormuzsundet förblir stängt, och USA har en blockad mot iranska hamnar i sundet.

Iran har hotat med att attackera fartyg som passerar utan tillstånd. Under måndagen har fyra personer dödats i israeliska attacker i Libanon, enligt libanesiska hälsomyndigheter. Den israeliska militären, IDF, har bekräftat att attackerna riktats mot Hizbollah och att fler än 20 mål har träffats, inklusive platser som används för vapentillverkning. USA:s president Donald Trump har under måndagen diskuterat ett nytt iranskt förslag om en lösning på kriget i Iran tillsammans med sina högsta nationella säkerhetsmedarbetare.

Enligt Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt har förslaget inneburit att Hormuzsundet ska öppnas och att Irans kärnkraftprogram ska diskuteras vid ett senare tillfälle. Leavitt har dock inte velat kommentera om förslaget kommer att accepteras. Frankrikes president Emmanuel Macron har under sin resa till Andorra uttryckt att han kommer att kräva att Hormuzsundet ska öppnas igen. Macron har också bekräftat att en koalition har etablerats för att säkra sundet och stabilisera regionen.

Hizbollahledaren Naim Qassem har krävt att Libanons regering avblåser direkta förhandlingar med Israel, vilket han kallar för en grov synd som försätter Libanon i en spiral av instabilitet. Han har också lovat att Hizbollah inte kommer att lägga ned sina vapen och att Israel inte kommer att tillåtas att stanna kvar på ockuperad mark.

Libanons president Joseph Aoun har svarat på Qassems uttalande och förklarat att förhandlingarna inte är ett förräderi utan syftar till att nå ett krigsslut, liknande vapenstilleståndsavtalet mellan Israel och Libanon 1949. Irans utrikesminister Abbas Araghchi har under sitt besök i Ryssland uttryckt att USA:s förhållningssätt gjorde att den föregående förhandlingsrundan misslyckades på grund av alltför höga krav.

Iran har lagt fram ett förslag till USA om att öppna Hormuzsundet och få ett slut på kriget, men det är oklart hur USA ställer sig till det. En talesperson för Vita huset har sagt att de bara kommer att acceptera ett avtal som stoppar Iran från att utveckla kärnvapen och att de inte förhandlar via media.

Rysslands president Vladimir Putin har under sitt möte med Irans utrikesminister Abbas Araqchi tagit emot en hälsning från landets högste ledare, ayatollah Mojtaba Khamenei. Putin har i sin tur skickat en hälsning tillbaka till ayatollan och uttryckt att han kommer att göra vad han kan för att bistå Iran och andra länder i regionen





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Israel Krig Hormuzsundet

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »