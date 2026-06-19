USA och Israel attackerar Iran, dödar högsta ledare, och Hormuzsundet väntas öppna

Den 28 februari 2026 gick USA och Israel till attack mot Iran och dödade landets högsta ledare, ayatolla Khamenei. Iran svarade med motattacker mot bland annat Israel. Nu har ett avtal slutits mellan USA och Iran, och Hormuzsundet väntas öppna inom en månad. Israels militär uppger att man under natten har slagit till mot Hizbollah-mål i södra Libanon. USA:s försvarsdepartement uppges behöva 80 miljarder dollar för att täcka kostnader kopplade till kriget i Iran. Beskedet om samförståndsavtalet mellan Iran och USA har väckt reaktioner. Kulturminister Parisa Liljestrand och dokumentärfilmaren Nahid Persson Sarvestani delar oron för landets framtid. USA har lyft sin blockad mot iranska hamnar, och Israeliska styrkor stannar kvar i sin säkerhetszon i södra Libanon. Tre personer uppges ha dött efter en israelisk attack i södra Libanon under torsdagen.

Den 28 februari 2026 gick USA och Israel till attack mot Iran och dödade landets högsta ledare, ayatolla Khamenei. Iran svarade med motattacker mot bland annat Israel .

Nu har ett avtal slutits mellan USA och Iran, och Hormuzsundet väntas öppna inom en månad. Israels militär uppger att man under natten har slagit till mot Hizbollah-mål i södra Libanon. USA:s försvarsdepartement uppges behöva 80 miljarder dollar för att täcka kostnader kopplade till kriget i Iran. Beskedet om samförståndsavtalet mellan Iran och USA har väckt reaktioner.

Kulturminister Parisa Liljestrand och dokumentärfilmaren Nahid Persson Sarvestani delar oron för landets framtid. USA har lyft sin blockad mot iranska hamnar, och Israeliska styrkor stannar kvar i sin säkerhetszon i södra Libanon. Tre personer uppges ha dött efter en israelisk attack i södra Libanon under torsdagen





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