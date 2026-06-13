USA och Israel attackerar Iran - jakt på fredsavtal och öppning av Hormuzsundet

Efter den dödliga attacken mot ayatolla Khamenei har USA och Iran närmat sig ett potentiellt fredsavtal. Rapportering om vapenvila, sanktioner och framtida kärnkraftsdialog. SVT följer utvecklingen.

Den 28 februari 2026 inledde USA och Israel en gemensam militär offensiv mot Iran som resulterade i dödandet av landets högsta ledare ayatolla Khamenei. Iran s svar blev omedelbart och omfattade en rad motattacker mot bland annat israeliska mål, vilket förde regionen närmare en fullskalig konflikt.

Efter de inledande striderna har det internationella samfundet väntat på besked om ett eventuellt fredsavtal mellan USA och Iran, där öppnandet av Hormuzsundet har blivit den mest kritiska frågan. Den svenska public servicekanalen SVT följer händelserna i en löpande liverapport och ger dagliga uppdateringar om utvecklingen





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USA Iran Fredsavtal Hormuzsundet Mellanöstern

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