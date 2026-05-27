USA och Israel attackerar Iran - Khamenei dödad; världen väntar på fredsavtal med fokus på Hormuzsundet

Efter attacken som dödade Irans högste ledare Khamenei har USA och Iran kommit i förhandlingar om ett fredsavtal där blockaden av Hormuzsundet är centralt. Samtidigt eskalerar Israels operationer i Libanon och Iran hotar med kraftfullare svar. Följ SVT:s liverapport för senaste utvecklingen.

Den 28 februari 2026 genomförde USA och Israel en gemensam attack mot Iran som ledde till dödandet av landets högste ledare, ayatollah Khamenei . Iran svarade genast med motattacker, bl.a. mot Israel .

Sedan dess har spänningarna förvandlats till ett försök till diplomatiska lösningar, där världen nu inväntar ett möjligt fredsavtal mellan USA och Iran. En central fråga i förhandlingarna är blockaden av Hormuzsundet, ett strategiskt vattenområde som är avgörande för globala oljeflöden. SVT följer utvecklingen genom sin liverapport. I de pågående förhandlingarna har USA enligt Reuters genomfört ytterligare attacker mot ett iranskt militärt mål som bedömdes utgöra ett hot mot amerikanska styrkor och kommersiell sjöfart i Hormuzsundet.

Detta har skett trots att tidigare iranska medier rapporterade om explosioner öster om hamnstaden Bandar Abbas, vilket indikerar fortfarande militär aktivitet i regionen. President Donald Trump har uttalat att USA är nära en överenskommelse med Iran, men varnar samtidigt för att han inte är nöjd med de nuvarande villkoren och är beredd att återuppta anfall om krav inte uppfylls. Ett centralt krav är att Hormuzsundet ska vara öppet för alla och inte kontrolleras av något specifikt land.

Iran påstår å sin sida via statlig TV att de har ett utkast till ett initialt inofficiellt ramverk för en överenskommelse med USA, enligt Reuters. Enligt detta ramverk skulle Iran öppna för handel genom Hormuzsundet som före kriget inom en månad, medan USA i gengäld skulle dra tillbaka sina militära trupper från Iran och häva sin blockad av sjötrafiken till och från iranska hamnar.

Samtidigt rapporteras att 25 fartyj, inklusive oljetankers och containrar, har passerat Hormuzsundet de senaste 24 timmarna, enligt Irans revolutionsgardets marinkår via den statligt kontrollerade nyhetsbyrån Tasnim. Antalet tillåtna fartyg varierar though dagligen - 33 fartyg söndagen och endast 4 måndagen. Utvecklingen i Mellanöstern är också starkt knuten till Israels operationer. I södra Libanon har intensiva israeliska flyganfall lett till 31 dödade och 40 skadade enligt Libanons hälsodepartement, vilket gör det till en av de dödligaste dagarna sedan vapenvilan i april.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har uppgett att operationerna intensifierats för att "krossa" Hizbollah och att israeliska styrkor nu har tagit sig bortom den så kallade gula linjen, cirka tio kilometer in i södra Libanon. Detta innebär en betydande utvidgning av Israels säkerhetsbuffertzon. Iran har dessutom uttryckt sin reaktion på de amerikanska attackerna.

Mojtaba Khamenei, som antogs vara en av de överlevande efter attacken mot den högste ledaren, uttalade på Telegram att USA inte längre kommer ha någon fristad i regionen och att Guldstaterna inte längre kan fungera som en sköld för USA. Talesperson för Irans försvarsmakt, Abolfazl Shekarchi, påpekat att Iran kommer att svara mer kraftfullt vid ytterligare aggression. Trots att USA och Iran har attackerat varandra under vapenvilan har Iran för närvarande inte svarat på den senaste attacken.

Sammanfattningsvis är situationen komplex och snabbt förändrande. Mellan deChiffrerade förhandlingarna om fredsavtal mellan USA och Iran, med kopplingen till Hormuzsundet, och de pågående militära operationerna mellan Israel och Hizbollah i Libanon, är regionen i ett känsligt läge. Världen håller andan för att se om en diplomatisk lösning kan uppnås eller om konflikten eskalerar ytterligare





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Israel Hormuzsundet Khamenei Fredsavtal Attack Hizbollah Libanon Diplomati Blockad Sjöfart Militär Middle East

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA menar självförsvar i nya attackerna i Hormuzsundet – Iran svarar med luftvärnsinsatserUSA försvarar militära insatser i Hormuzsundet som självförsvar mot iranska mål, medan Iran rapporterar explosioner och nedskjutna drönare i Bandar Abbas. Konflikten fortsätter under den rådande vapenvilan med både militära och politiska spänningar.

Read more »

Rubio: Hormuzsundet måste hållas öppet – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

USA och Israel till attack mot Iran - Hormuzsundet en knäckfrågaUSA och Israel har gått till attack mot Iran, vilket har resulterat i motattacker från Irans sida. Blockaden av Hormuzsundet är en knäckfråga för ett fredsavtal mellan USA och Iran. Israel har utökat sina markoperationer i södra Libanon och intar nu 'strategiska positioner'. USA:s utrikesminister Marco Rubio säger att Hormuzsundet måste vara öppet.

Read more »

Världen väntar på fredsavtal mellan USA och Iran om HormuzsundetEfterattackerna mellan USA/Israel och Iran fortsätter. Nu finns rapporter om ett utkast för fredsavtal där öppenhet för sjötrafik i Hormuzsundet är centralt. Vita huset kommenterar valdigt, och Iran anger villkor för handel. Samtidigt dödades 31 i israeliska anfall i Libanon.

Read more »