Ett potentiellt historiskt fredsavtal mellan USA och Iran är i vägkommande efter att en dramatisk attack den 28 februari 2026 dödade Irans högste ledare och utlöste motattacker. Blockaden av Hormuzsundet, kärnenergiförhandlingar och en 300-miljarders fond är centrala frågor. Samtidig fortsätter konflikten mellan Israel och Hizbollah i Libanon att utgöra ett hot mot stabiliteten.

Den 28 februari 2026 genomförde USA och Israel en attack mot Iran som ledde till att landets högste man, ayatollah Khamenei , dödades. Iran svarade med motattacker, bland annat mot Israel .

Väntan är nu全球 efter att fredsavtal mellan USA och Iran ska kunna tas fram, där blockaden av Hormuzsundet är en avgörande fråga.

"Världen håller andan medan förhandlingarna fortsätter", skriver SVT i sin liveuppdatering. Enligt källor till Axios har CIA uttryckt starka tvivel om att Iran kommer att hålla sina åtaganden vad gäller kärnenergiprogrammet som är centralt i den 60 dagar långa vapenvilan som ingår i fredsavtalet. Underrättelseorganet varnar för att Tehran förmodligen kan dra nytta av överenskommelsen på ett sätt som gynnar Iran mer än USA.

Dessutom ska utrikesminister Marco Rubio och försvarsminister Peter Hegseth vara mycket kritiska till avtalsupplägget, medan vicepresident JD Vance och USA:s särskilde sändebud för Mellanöstern, Steve Witkoff, är evangelister för och har arbetat för att nå en överenskommelse. Trump själv har också uttryckt optimism via postsociala medier och betonat att Iran enligt avtalet aldrig får skaffa kärnvapen och att påståenden om stora finansiella betalningar till Iran är falska och sprids av politiska motståndare.

Förväntningarna är nu att president Donald Trump offentliggör det formella avtalet innan fredagen. Enligt vicepresident JD Vance har båda parterna redan undertecknat ett samförståndsdokument, en så kallad MOU (Memorandum of Understanding), på elektronisk väg. En ceremoniel för underteckning är planerad till fredag. I tidigare intervjuer har Vance beskrivit MOU-dokumentet som "väldigt övergripande" med bara en och en halv sida text, vilket innebär att många väsentliga detaljer måste utarbetas under den tekniska förhandlingsfasen som kommer att följa.

En central del av avtalet är att Internationella atomenergiorganet (IAEA) tillsammans med USA ska bistå Iran med att förstör sina lager av höganrikat uran. Enligt Vance kommer internationella kärnvapeninspektörer att skickas till Iran som en integrerad del av överenskommelsen. Samtidigt rapporteras det att Trumpadministrationen överväger att skapa en gigantisk fond på 300 miljarder dollar som ska knytas till Iran. Fonden tänks finansieras av privata företag och investerare snarare än av regeringar, med målet att stimulera ekonomisk utveckling och handel.

Utifrån Mellanöstern har situationen fortsätter att vara volatil. Israel genomförde måndagen en militär attack mot en anti-tankmissil samt flera andra projektiler som skjutits från Libanon av den iranstödda shiamilisen Hizbollah, enligt israeliska militärkällor. Denna escalation understryker komplexiteten i förhandlingarna, då Libanon riskerar att bli en hinder på vägen för fred. Enligt Reuters är det oklart om avtalet mellan USA och Iran innehåller några bestämmelser som rör Israels berättigande att fortsätta sina attacker mot Hizbollah-positioner i södra Libanon.

I Sverige har utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) uttryckt skepticism om den aggressiva tidsramen för förhandlingarna.

"Det är mycket optimistiskt att tro att man kommer överens om kärnenergifrågan på bara 60 dagar", säger hon och jämför med det historiska JCPOA-avtalet från 2015 som krävde tre år av komplexa förhandlingar med deltagande av EU. Hon anser att om fred blir verklighet kan EU Bidra med teknisk expertis inom kärnkontroll. Slutligen uttalade sig Iranska arméns talesperson kring avtalet, men innehållet i Uttalandet är oklart.

SVT, som är källan till denna sammanställning, påminner om sina redaktionella principer för saklighet och opartiskhet, särskilt i akuta lägen då inte alla fakta är bekräftade. Tyvärr innehåller originaltexten många upprepningar och referenser till sidmenyer och öppna fönster som vi ignorerat i denna version





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