USA och Israel attackerar Iran - världen väntar på fredsavtal

USA och Israel har attackerat Iran och dödat landets högste ledare ayatolla Khamenei. Iran har svarat med motattacker mot Israel och andra mål. Nu väntar världen på ett fredsavtal mellan USA och Iran, där blockaden av Hormuzsundet är en central fråga. Israel har ockuperat den libanesiska borgen Beaufort, och USA och Israel har kommit överens om en ny vapenvila.

Den 28 februari 2026 inledde USA och Israel en attack mot Iran , vilket resulterade i döden av landets högste ledare ayatolla Khamenei. Iran svarade med motattacker mot Israel och andra mål.

Nu väntar världen på ett fredsavtal mellan USA och Iran, där blockaden av Hormuzsundet är en central fråga. Följ SVT:s live-rapport för de senaste uppdateringarna. Israel har ockuperat den libanesiska borgen Beaufort, som beskrivs som både symboliskt och strategiskt viktig. Se vår videoreportage för att lära dig mer om betydelsen av denna händelse.

USA och Israel har kommit överens om en ny vapenvila, enligt ett uttalande från det amerikanska utrikesdepartementet. Avtalet är en förlängning på den tidigare vapenvilan som rått sedan april 2026. Både parter har anklagat varandra för att ha brutit mot avtalet, och senaste attackerna har skett tisdagen. USA:s representanthus har röstat för en resolution som syftar till att stoppa USA:s militära insatser mot Iran tills de har godkänts av kongressen





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