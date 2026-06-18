USA och Israel attackerar Iran - världen väntar på fredsavtal

USA och Israel har attackerat Iran och dödat landets högste ledare ayatolla Khamenei. Iran har svarat med motattacker mot bland annat Israel. Nu väntar världen på besked om ett fredsavtal mellan USA och Iran, där blockaden av Hormuzsundet är en knäckfråga.

USA och Israel har attackerat Iran och dödat landets högste ledare ayatolla Khamenei. Iran har svarat med motattacker mot bland annat Israel . Nu väntar världen på besked om ett fredsavtal mellan USA och Iran , där blockaden av Hormuzsundet är en knäckfråga.

Följ SVT:s liverapport. Även om flera svåra frågor återstår att lösa så ser det ut att vara den iranska regimen som vinner mest på avtalet, i alla fall ekonomiskt, säger Mellanösternkorrespondent Gilda Hamidi-Nia. Det schweiziska regeringen uppger att samtal mellan USA och Iran ska äga rum imorgon fredag, rapporterar Reuters.

- Som det ser ut nu är planen fortfarande att USA och Iran, tillsammans med medlarna Pakistan och Qatar och andra involverade länder, ska mötas imorgon på Bürgenstock för inledande förhandlingar om hur avtalet ska implementeras, skriver regeringen. Även om premiärminister Benjamin Netanyahu ännu inte har uttalat sig om samförståndsavtalet mellan USA och Iran, så har reaktionerna bland andra israeliska företrädare varit starka, rapporterar SVT:s Mellanösternkorrespondent Gilda Hamidi-Nia.

Den israeliska militären uppger på Telegram att en israelisk soldat dödades och ytterligare sju skadades i södra Libanon på onsdagseftermiddagen. Iran har bekräftat att samtalen mellan Iran och USA på fredag i Schweiz inte är bekräftade. - Mötet på fredag var bekräftat fram till för några timmar sedan, men när det beslutades att de båda sidornas presidenter (Iran och USA) skulle underteckna avtalet, tog man beslutet att tills vidare pausa övervägandet av fredagsmötet, säger Esmaeil Baghaei, talesperson för Irans utrikesdepartement.

I sitt uttalande varnar han också för att fortsatta israeliska attacker mot Libanon kommer att ses som ett brott mot överenskommelsen. USA och Iran har undertecknat det samförståndsavtal som syftar till att avsluta kriget. Det säger Donald Trump själv till reportrar under sitt besök i Versaille, Frankrike. På bilder som publicerats av den iranska statliga nyhetsbyrån IRNA syns dessutom Irans president Masoud Pezeshkian underteckna avtalet.

- Perioden på 60 dagar (vapenvila) träder i kraft i dag enligt texten, säger Esmail Baghaei, talesperson för Irans utrikesdepartement. Avtalet ska träda i kraft med omedelbar verkan och, som ett första steg, kommer Islamiska republiken Iran omedelbart att återöppna Hormuzsundet och Amerikas förenta stater kommer omedelbart att häva den marina blockaden, skriver medlarlandet Pakistans premiärminister.

Donald Trump säger i ett långt tal på G7-mötet att de uppnått vad de önskat i avtalet med Iran, och att Iran inte kommer att utveckla kärnvapen. Donald Trump säger att många ledare i Iran slagits ut under kriget, och att de nya ledarna är smartare och inte lika radikaliserade, rapporterar BBC. Trump sa också att Libanon fått lida mycket och kritiserar Israel. - Det är ett samförståndsavtal.

Och om jag inte gillar det återgår vi till att skjuta mot dem och släppa bomber på deras huvuden, säger Trump till medier på G7-mötet i franska Evian. Presidenten avfärdar också punkten i avtalet om att en plan ska utarbetas som gör att Iran får tillgång till 300 miljarder dollar för att kunna återstarta landets ekonomi. Det är falska uppgifter enligt Trump, som säger att USA inte kommer att investera några pengar i Iran.





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