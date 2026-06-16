USA och Israel dödade Irans högste ledare - fredsavtal på gång med blockad som nyckel

Ett fredsavtal mellan USA och Iran efter attacken som dödade ayatollah Khamenei är under förhandling. Hormuzsundets blockader är en knäckfråga och avtalet omfattar kärnvapeninspektioner och potentiella investeringar.

Den 28 februari 2026 genomförde USA och Israel en gemensam attack mot Iran som ledde till att landets högste ledare, ayatollah Khamenei , dödades. Som direkt svar genomförde Iran motangrepp, inklusive mot Israel .

Internationellt förväntas nu ett fredsavtal mellan USA och Iran där blockaden av Hormuzsundet är central. SVT följer händelserna i en liverapport. USA:s president Donald Trump meddelar att fredsprocessen har gått in i en andra fas och att USA inte kommer att investera ekonomiskt i Iran. Han påstår att avtalet kommer att vara framgångsrikt och att Iran aldrig ska få kärnvapen.

Enligt Trump skulle detta vara ett absolut villkor, och han varnar för att Iran annars skulle möta hårda konsekvenser. Källor till Axios anger att CIA är skeptisk till Irans uppriktighet när det gäller kärnenergiprogram som ska förhandlas under den 60 dagars vapenvila som ingår i avtalet. De varnar för att Iran på kort sikt kan tjäna mer än USA på överenskommelsen. Inom den amerikanska administrationen finns delade meningar.

Utrikesminister Marco Rubio och försvarsminister Pete Hegseth är tveksamma, medan vicepresident JD Vance och särskilt sändebud Steve Witkoff förespråkar avtalet. Trump förkastar också påstådda nyheter om att USA skulle betala Iran 300 miljoner dollar som falskt spridda av oppositionen. Vicepresident Vance har i ett Fox News-intervju sagt att avtalet kan offentliggöras före fredag och att det redan är elektroniskt undertecknat. Han beskriver det som ett väldigt övergripande dokument som ska kompletteras av teknisk förhandling.

Avtalet inkluderar att internationella kärnvapeninspektörer, inklusive IAEA, ska få tillgång till Iran för att förstöra höganriket uran. Administrationen planerar också att etablera en fond på 300 miljarder dollar för investeringar i Iran, finansierad av privata företag snarare än regeringar. Samtidigt fortsätter konflikter i Mellanöstern; Israel har skjutit mot Hizbollah i Libanon. Mellanösternexperter pekar på att Libanon kan bli en källa till spänning i avtalet.

En amerikansk myndighet har sagt att avtalet inte innehåller bestämmelser om Israels attacker mot Hizbollah. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) anser att det är för optimistiskt att förhandlingar om kärnenergiprogrammet ska klaras inom 60 dagar, och hänvisar till att det tog tre år 2015. Hon noterar att EU inte är direkt involverad den här gången men kan bidra med expertis om kärnvapenprogram om fredslösningen blir verklig.

SVT hävdar sin saklighet och opartiskhet i rapporteringen, med förklaring om att de vid akuta lägen kan tvingas rapportera ofullständig information medan fakta kontrolleras





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