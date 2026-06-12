USA och Israel dödade Irans högste ledare - nu väntar världen på fredsavtal med Hotad blockad av Hormuzsundet

Ett militärt angrepp av USA och Israel den 28 februari 2026 lett till dödandet av Irans högste ledare ayatolla Khamenei och iranska motattacker. Två månader efter vapenviljan pågår komplexa fredsförhandlingar där blockaden av Hormuzsundet är ett centralt villkor. President Trump hävdar framgång medan Iran nekar till något avtal. Läget förblir spänt med skador i Libanon och hot om flest attacker.

Den 28 februari 2026 genomförde USA och Israel ett militärt angrepp mot Iran som resulterade i dödandet av landets högste ledare, ayatolla Khamenei. Iran svarade omedelbart med motattacker, inklusive mot Israel .

Två månader efter inledandet av en vapenvilja väntar nu världen med spänd förväntan på ett eventuellt fredsavtal mellan USA och Iran, där frågan om blockaden av Hormuzsundet visar sig vara ett centrala och omtvistat villkor. Under tiden har flera eskalationer och motåtgärder ägt rum. Den iranska regimtrogna nyhetsbyrån Fars har rapporterat att Iran inte har godkänt något utkast till avtal, vilket står i skarp kontrast till påståenden från USA:s president Donald Trump att ett starkt samförståndsavtal har nåtts.

Trump har vid flera tillfällen hävdat att ett avtal är nära, och han har även avbrutit planerade nattliga attacker mot Iran medan han samtidigt hotat med hård attack om Iran inte ingår på USA:s villkor. Under torsdagen verkade han tala om att kriget med Iran var avslutat, en påstående som inte har bekräftats av den iranska sidan.

Iran har för sin del vidtagit åtgärder som att stoppa ett tankfartyg som försökte ta sig igenom Hormuzsundet utan tillstånd, med rapporter om explosioner vid kusten, och har meddelat att sundet är stängt tills vidare. USA nekar till att ha en militär blockad, menCentcom har förklarat att de senaste attackerna mot Iranska övervaknings-, kommunikations- och luftförsvarsanläggningar var ett självförsvar mot hot mot amerikanska styrkor och internationell sjöfart.

Ytterligare spänning har tillkommit genom Iran hota att betrakta Elon Musks företag i Mellanöstern, inklusive Starlink, som militära mål på grund av användning av infrastruktur av både amerikanska och israeliska försvarsmakter. Musk har nära band till president Trump. Samtidigt rapporteras att minst 3711 personer har dödats och 11 483 skadats i israeliska attacker mot Libanon sedan i början av mars. Trots påståenden om framsteg i förhandlingarna verkar läget complexities och osäkert.

Det iranska utrikesdepartementet har kallat den amerikanska vapenvilan meningslös och svarat med attacker mot amerikanska intressen i Bahrain, Kuwait och Jordanien, där en 11-årig flicka skadades av splitter från en nedskjuten iransk drönare. President Trump har också uttryckt intention att ta fullständig kontroll över den iranska ön Kharg och annan oljeinfrastruktur inom en inte alltför avlägsen framtid. Under tiden fortsätter SVT att bevaka läget och söker tillverka saklig och opartisk rapportering om dessa komplicerade händelser i Mellanöstern





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Iran USA Israel Hormuzsundet Fredsavtal

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