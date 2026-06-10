USA och Israel Eskalerar Hot mot Iran: Trump Meddelar Attack och Försvarschef Varnar förNytt Anfall

President Donald特朗普 tillkännageväpnat anfall mot Irans infrastruktur och beskriver den iranska militären som besegrad. Samtidigt svarar Iran med hot och rapporter om ett angrepp på ett tankfartyg. Israels försvarschef förbereder nya stora attacker, medan en FN-rapport avslöjar omfattande brott i Gaza av Hamas.

USA tillkännagerAttack mot Iran : President Donald Trump har meddelat att amerikanska styrkor kommer att anfalla flera viktiga infrastrukturmålen i Iran under de kommande nätterna, enligt försvarsminister Pete Hegseth som citerats av Sky News.

Trump påstår att Iran har dröjt för länge med att nå ett fredsavtal och måste betala priset för denna fördröjning. Han har beskrivit den iranska militären som ett kaos och helt besegrat. I en senare pressträff på Vita huset förtydligade han att USA kommer att anfalla Iran, och enligt Fox News ska målen inkludera Kraftverk och broar. Den iranska revolutionsgarden har svarat att de harvisat förmåga att försvara sig och inte låter sig skrämmas.

Samtidigt rapporteras om ett brand på ett tankfartyg utanför Oman där en person har dött och två saknas, efter att ha skickat ett nödanrop om att ha träffats av en drone. I Israel har premiärminister Benjamin Netanyahu ställt upp för omval efter att Trump ha kritiserat honom och varnat för att han snart kan stå ensam i kriget i Mellanöstern. Vidare har USA:s militär bekräftat att de attackerat Iran som svar på en helikopterkrasch de hävdar var orsakad av Iran.

Israels försvarschef Eyal Zamir har uttryckt beredskap för nya stora attacker mot Iran och säger att Israel bara har börjat. Ytterligare åtta personer uppges ha dödats i israeliska attacker mot Libanon, inriktade mot staden Tyr. En FN-rapport dokumenterar hundratals brott mot mänskliga rättigheter i Gaza, genomförda av Hamas och andra grupper, inklusive avrättningar och misshandel av palestinier Misstänkta för samarbete med Israel. Sammanfattningsvis skildras en eskalerande konfliktsituation i Mellanöstren med fleriaktörer och hot om ytterligare militäraåtgärder





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