USA och Israel i attack mot Iran - nytt fredsavtal på väg?

Den 28 februari 2026 dödades Irans högste ledare i en attack av USA och Israel. Nu väntar världen på ett fredsavtal med Hormuzsundet som stötesten. Samtidigt trappar Israel upp i Libanon mot Hizbollah.

Den 28 februari 2026 genomförde USA och Israel en gemensam attack mot Iran där landets högste ledare ayatolla Ali Khamenei dödades. Attacken var en av de mest dramatiska händelserna i Mellanösterns moderna historia och utlöste en omfattande kris.

Iran svarade omedelbart med motangrepp mot Israel och amerikanska mål i regionen. Trots en efterföljande vapenvila har spänningarna fortsatt att vara extremt höga. Nu väntar världen på besked om ett fredsavtal mellan USA och Iran, där blockaden av Hormuzsundet är en central knäckfråga. Irans nye högste ledare Mojtaba Khamenei, som efterträdde sin far, har uttalat sig med hårda ord.

I ett uttalande på Telegram skrev han att USA inte längre kommer att ha någon fristad i regionen och att Gulfstaterna inte kommer att fungera som en sköld för USA. Irans försvarsmakt har samtidigt varnat för att landet kommer att svara mer kraftfullt vid en ny aggression. Under vapenvilan har flera mindre attacker ägt rum, och situationen är fortsatt mycket instabil. I Libanon har Israel utökat sina markoperationer i södra delen av landet.

Premiärminister Benjamin Netanyahu har beordrat militären att accelerera sina insatser med målet att krossa Hizbollah. Israeliska styrkor har nu tagit sig bortom den så kallade gula linjen, som löper cirka tio kilometer in i södra Libanon. Detta är den första gången sedan vapenvilan i april som Israel gör sådana framstötar. Enligt Libanons hälsodepartement dödades 31 personer i israeliska flyganfall på en enda dag, vilket gör det till en av de dödligaste dagarna sedan vapenvilan trädde i kraft.

Hizbollah har svarat med drönarattacker mot norra Israel, där de riktat in sig på militäranläggningar. Den humanitära situationen i Libanon förvärras kraftigt, med många civila offer och förstörda byar. Hormuzsundet har blivit den strategiska flaskhalsen i konflikten. USA:s utrikesminister Marco Rubio har betonat att sundet måste vara öppet och att USA kommer att se till att det är så, med eller utan iranskt samtycke.

Irans revolutionsgarde rapporterar att ett varierande antal fartyg, från 4 till 33 per dag, tillåts passera sundet. USA har genomfört defensiva attacker i södra Iran nära hamnstaden Bandar Abbas, där de riktade in sig på båtar som försökte lägga minor samt robotavfyrningsplatser. Iran har ännu inte svarat på dessa attacker, men landet har tidigare hotat med att blockera sundet om USA inte går med på deras krav i fredsförhandlingarna.

Världen följer utvecklingen andlöst, eftersom en stängning av Hormuzsundet skulle få dramatiska effekter på de globala oljepriserna och energiförsörjningen. Fredsavtalet mellan USA och Iran är avgörande för regionens framtid, men vägen dit är kantad av misstro och våld





