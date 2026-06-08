USA och Israel i storskalig attack mot Iran - fredsförhandlingar pågår

Den 28 februari 2026 attackerade USA och Israel Iran och dödade ayatolla Khamenei. Iran svarade med robotar mot Israel. Världen väntar på fredsavtal där Hormuzsundet är centralt.

Den 28 februari 2026 blev en historisk dag då USA och Israel inledde en omfattande militär attack mot Iran , vilket resulterade i att landets högste ledare, ayatolla Khamenei, dödades.

Denna händelse satte igång en kedja av vedergällningsaktioner där Iran svarade med robotattacker mot israeliska mål. Samtidigt pågår intensiva fredsförhandlingar mellan USA och Iran, där frågan om blockaden av Hormuzsundet utgör en central knäckfråga. Världen följer med bävan utvecklingen i Mellanöstern, där spänningarna är på sin högsta nivå på decennier. Enligt rapporter från nyhetsbyrån Reuters har Iran meddelat att man avslutar sina militära operationer mot Israel efter att ha genomfört en serie robotattacker.

Israel svarade dock med egna flygräder mot iranska försvarsanläggningar tidigt på måndagsmorgonen. Både den israeliska militären och Irans revolutionsgarde bekräftade attackerna, som bland annat riktades mot de israeliska flygbaserna Nevatim och Tel Nof. USA:s president Donald Trump kommenterade läget och skrev på sin plattform att båda sidor strävar efter vapenvila, men att blockaden av Hormuzsundet kommer att kvarstå tills ett slutgiltigt avtal nås. Han varnade samtidigt för att okunnighet eller dumhet inte får sätta käppar i hjulet för fredsprocessen.

Israels militär har deklarerat att man är berett att fortsätta attackerna mot Iran i flera dagar, vilket riskerar att leda till ett återupptagande av det fullskaliga krig som rådde före vapenvilan i april. Sedan i söndags kväll har Iran avfyrat minst 20 ballistiska robotar, varav flera sköts ner i luften. Samtidigt avfyrades två robotar från de Iranstödda Huthirebellerna i Jemen. Israel har genomfört två anfall med stridsflyg inne i Iran, koordinerade med det amerikanska centralkommandot.

USA har även bistått med luftförsvar. En iransk robot slog ner nära Jeriko på ockuperade Västbanken, där israeliska bosättare senare samlades vid resterna. Iranska utrikesdepartementets talesperson Esmail Baghaei anklagade USA för att bära ansvaret för varje eskalering i regionen. Han betonade att israeliska aktioner inte sker utan samordning med USA, och att konsekvenserna av en upptrappning ligger på USA:s ansvar.

Huthirebellerna i Jemen tog på sig ansvaret för en missilattack mot Israel och varnade för att fartyg med kopplingar till Israel återigen är måltavlor i Röda havet. Enligt Reuters hotade gruppen med ytterligare eskalering om Israel fortsätter. En petrokemisk anläggning i Mahshahr, södra Iran, träffades under en israelisk attack. Anläggningen är ett av Irans viktigaste centrum för olje- och gasproduktion med tiotusentals anställda.

Israels militär bekräftade att de träffat flera mål vid komplexet. Under natten har Iran attackerat Israel och Israel svarat, de första attackerna sedan vapenvilan den 8 april. SVT:s korrespondent Gilda Hamidi-Nia kommenterade att eskaleringarna under veckan har nått en ny röd linje, särskilt med tanke på attacken mot Beirut. Sammanfattningsvis befinner sig Mellanöstern i ett extremt spänt läge där varje ny attack riskerar att utlösa en bredare konflikt.

Fredsförhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter, men blockaden av Hormuzsundet förblir en stötesten. Världen håller andan och väntar på besked om ett avtal som kan förhindra ytterligare blodspillan





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Israel USA Mellanöstern Vapenvila

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel: Terrortunnlar under Beaufort – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Världen väntar på fredsavtal mellan USA och Iran efter attacker i MellanösternDen 28 februari 2026 genomförde USA och Israel enattack mot Iran som resulterade i dödandet av ayatolla Khamenei. Iran svarade med motattacker mot Israel. Nu försöker Pakistan skapa en förhandlingslösning mellan USA och Iran, med blockaden av Hormuzsundet som central fråga. Samtidigt fortsätter strider mellan Israel och Hizbollah i Libanon trots påstådd vapenvila. Den israeliska armén har upptäckt omfattande tunnelsystem finansierade av Iran under fortet Beaufort.

Read more »

USA och Israel attackerar Iran - dödar Khamenei, nya robotattacker mot IsraelDen 28 februari 2026 har USA och Israel inlett en attack mot Iran och dödat ayatolla Khamenei. Iran svarade med robotattacker mot israeliska flygbaser och en petrokemisk anläggning. Världen väntar på fredsavtalet mellan USA och Iran, där blockaden av Hormuzsundet är centralt. SVT följer utvecklingen i sin liverapport.

Read more »

Iran: USA är ansvarigt för eskaleringen – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »