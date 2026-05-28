USA och Israel intensifierar militära operationer i Iran och Libanon

USA har skjutit ner iranska drönare och utfört begränsade attacker nära Bandar Abbas, samtidigt som nya sanktioner mot Irans tullmyndighet införs. Israel har ökat flygangrepp mot Hizbollah i Tyre, med evakueringsorder och flera dödsoffer, medan spänningarna kring Gaza och Hamas‑ledaren Mohammed Odeh också eskalerar.

USA:s militär har pågående, begränsade operationer mot iranska mål i närheten av hamnstaden Bandar Abbas, enligt flera amerikanska källor. De amerikanska styrkorna har enligt två personer med uppgift för Associated Press skjutit ner fyra drönare som misstänktes komma från Iranska revolutionsgardet och samtidigt genomfört en attack mot en bas där en femte drönare förbereddes för avfyrning.

Explosioner hördes tidigt på morgonen, omkring 01{30} lokal tid, och iranska luftförsvaret aktiviserades för att svara på händelsen. En amerikansk källa som talade med NBC News beskrev attackerna som defensiva och nödvändiga för att förhindra ett hot mot amerikanska enheter i regionen. Samtidigt har USA:s finansdepartement meddelat att nya sanktioner riktas mot den iranska myndigheten som ansvarar för tullavgifter i Hormuzsundet.

Finansminister Scott Bessent varnade för att även företag som betalar avgifterna för passage kan bli föremål för amerikanska restriktioner, om de anses stödja eller ta emot tjänster från revolutionsgardet. Dessa ekonomiska åtgärder sker i takt med att spänningarna i persiska viken ökar, och syftar till att pressa Iran att avstå från militära aktiviteter som hotar internationell sjöfart. I södra Libanon har Israel intensifierat sina militära operationer mot Hizbollah.

Israels militär har inlett flygangrepp på infrastruktur i och omkring staden Tyre, med två omgångar av attacker under torsdagsmorgonen enligt den libanesiska statliga nyhetsbyrån NNA. En byggnad har träffats och en brand har brunnit, och invånarna har beordrats att evakuera norr om floden Zahrani. Trots en pågående vapenvila mellan Israel och Libanon har striderna eskalerat, och den libanesiska hälsomyndigheten rapporterar att minst 31 personer dödats och flera dussin skadats under de senaste israeliska flyganfallen.

Samtidigt har Israel amerikansk‑stödd satsning på att försvaga Hamas‑ledaren Mohammed Odeh i Gaza, som dödades i ett israeliskt flyganfall tillsammans med sin familj, föranlett ytterligare spänningar i regionen. Den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu har beskrivit Odeh som en av huvudarkitekterna bakom den 7 oktober‑attack som inledde kriget i Gaza, vilket har lett till ett brett internationellt fördömande av den eskalerande våldsanvändningen





