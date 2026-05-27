USA och Israel till attack mot Iran - Hormuzsundet en knäckfråga

USA och Israel har gått till attack mot Iran, vilket har resulterat i motattacker från Irans sida. Blockaden av Hormuzsundet är en knäckfråga för ett fredsavtal mellan USA och Iran. Israel har utökat sina markoperationer i södra Libanon och intar nu 'strategiska positioner'. USA:s utrikesminister Marco Rubio säger att Hormuzsundet måste vara öppet.

Världen väntar på besked om ett fredsavtal mellan USA och Iran , där blockaden av Hormuzsundet är en knäckfråga. Iran har utkast på ett initialt ramverk för en överenskommelse med USA , som innebär att Iran skulle öppna för handel genom Hormuzsundet som det var före kriget inom en månad.

I sin tur skulle USA dra tillbaka sina militära trupper från Iran och häva sin blockad av sjötrafiken till och från Irans hamnar. Israel har utökat sina markoperationer i södra Libanon och intar nu 'strategiska positioner', säger den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu. Iran har svarat med motattacker mot bland annat Israel. USA:s utrikesminister Marco Rubio säger att Hormuzsundet måste vara öppet, med hänvisning till de amerikanska attackerna mot Iran tidigare i veckan.

USA:s militär uppger att man genomfört anfall i södra Iran mot mål som bland annat inkluderade båtar som försökte lägga minor samt robotavfyrningsplatser. Enligt det amerikanska centralkommandot beskrivs insatsen som defensiv och ska ha syftat till att skydda amerikanska styrkor från hot från iranska styrkor. 31 personer dödades och 40 skadades i israeliska flyganfall i södra Libanon på tisdagen, enligt Libanons hälsodepartement. Flera områden ska ha träffats, däribland Bourj Al-Shamali, Maarakeh och Habouch.

Enligt det iranska revolutionsgardet IRGC:s marinkår har 25 fartyg passerat genom Hormuzsundet de senaste 24 timmarna. Det rapporterar Reuters med hänvisning till den statligt kontrollerade nyhetsbyrån Tasnim. Det uppges röra sig om oljetankers, containerfartyg och andra kommersiella fartyg som av Iran tillåtits att passera sundet. Hur många fartyg som tillåts köra genom sundet varierar från dag till dag, enligt uppgifterna från Iran.

I söndags rapporteras 33 fartyg ha passerat och i måndags endast 4. Tolv personer dödades i en israelisk attack mot en by i Bekaadalen i östra Libanon, enligt Libanons statliga nyhetsbyrå. Attacken skedde sent på måndagskvällen, efter att Israels premiärminister Netanyahu beordrat den israeliska militären att 'accelerera sina insatser' i Libanon med målet att 'krossa' Hizbollah. Shiamilisen Hizbollah har uppgett att den genomfört flera attacker mot norra Israel under måndagen.

Bland annat skickades drönare mot militäranläggningar. Det är oklart om någon skadats. USA:s utrikesminister Marco Rubio säger att Hormuzsundet måste vara öppet, med hänvisning till de amerikanska attackerna mot Iran tidigare i veckan. - Sundet måste vara öppet, det kommer att vara öppet på ett eller annat sätt, säger han till reportrar ombord ett flygplan i Jaipur, Indien





