Efter överenskommelse mellan USA och Iran kan båda länder utropa sig till segrare men extremister kommer att försöka sabota avtalet. Iranexperten Mohammad Fazlhashemi analyserar situationen.

USA och Israel har vunnit en taktisk seger mot Iran genom att bombasönder Iran 's industri och ekonomi medan Iran har vunnit en strategisk seger genomatt hålla ut mot två av världens starkaste militärmakter.

Efteröverenskommelsen mellan USA och Iran kan båda utropa sig till segraremen Israel och extremister i båda länderna kommer att försöka torpederaavtalet enligt Iranexperten Mohammad Fazlhashemi. Mycket är fortfarande oklarefter att båda parterna bekräftat en överenskommelse för att avslutastridigheterna. USA:s president Donald Trump har utnyttjat tillfällen attHormuzsundet kommer att öppnas för allt framtida. Från Irans sida har denhalvstatliga nyhetsbyrån Mehr publicerat en lista på 14 punkter meddetaljer om samförståndsavtalet.

Inklusive fullständigt upphävande avUSA:s sjöblockad inom 30 dagar, en återuppbyggnadsplan för Iran påminst 300 miljarder dollar, en 60 dagars förhandlingsperiod för kärnkraften ochfullständig hävning av sanktioner, samt borttagning av diskussioner om Iransmissilprogram och stöd till grupper som Hizbollah. Professor i islamisk teologioch filosofi Mohammad Fazlhashemi ser de amerikanska eftergifterna som ettresultat av how man hamnat i ett utdraget krig mot Iran som man inte räknatmed.

Man trodde att regimen skulle snabbt falla på grund av folklig resningoch hårda slag men planerna gick inte i lås efter 40 dagars krig och tvåmånaders stillestånd. Iran har också lyckats misslyckas med att uppnå flerahuvudmål för kriget såsom regimskifte, förstörelse av Irans kapacitet attskjuta ballistiska missiler och att stoppa stödet till proxygrupper. Fientligheterna kommer inte att upphöra med avtalet och det är risk förfortsatta protester i Iran på grund av economics kris och brist på förtroende förregimen.

USA och Israel har utdelat ett fruktansvärt hårt slag mot Iran medtiotals militärbaser angripna och stål- och petrokemisk industri sönderbombadvilket lett till 2 miljoner förlorade jobb och galopperande inflation. Iranhar också slagit tillbaka mot amerikanska mål i Mellanöstern och Israel. Irankan nu hävda att de dikterar villkoren för länderna kring Persiska viken eftersom de inte längre anfaller grannar. Sammanfattningsvis är resultatet en taktisk seger för USA och Israel men en strategisk seger för Iran





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