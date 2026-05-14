USA och Kina: En glimrande fasad men få konkreta resultat under toppmötet

Trots stora gester och diplomatiska hedersbetygelser präglas toppmötet mellan USA och Kina av djupa splittringar gällande Iran, Taiwan och handelskonflikter.

Den första dagen av det högprofilerade toppmötet mellan USA och Kina inleddes med en uppvisning i diplomatisk koreografi av högsta ordning. Hedersbetygelserna var minutiöst utformade för att smickra USA -presidenten och sätta honom i ett positivt sinnessteg, men den glittrande ytan kunde inte dölja den underliggande spänningen.

Trots den utåt sett vänliga atmosfären stod det snart klart att få, om ens några, verkliga genombrott hade uppnåtts mellan världens två mäktigaste stater. USA och Kina representerar inte bara två olika ekonomiska stormakter, utan också två fundamentalt olika politiska system med geopolitiska intressen som krockar på flera kritiska arenor globalt, vilket gör varje möte till en balansgång på slak lina.

En av de mest brännande punkterna under det två timmar långa samtalet på tu man hand var situationen i Iran, där USA:s militära engagemang nu har pågått i tolv veckor. President Trump hade enligt uppgift hoppats kunna rekrytera president Xi som en allierad för att utöva hårdare press mot den iranska regimen, men diskussionerna tycks ha kört fast.

I den amerikanska sammanfattningen av samtalen hävdades det att parterna var 'överens' om att Hormuzsundet måste förbli öppet och att Iran under inga omständigheter får skaffa sig kärnvapen. Denna enighet är dock problematisk i praktiken, eftersom sundet, som är livsavgörande för Kinas oljeimport, i realiteten påverkas av både iranska och amerikanska ageranden.

Intressant nog utelämnade den officiella kinesiska rapporten helt och hållet att Iran ens hade diskuterats, vilket belyser den djupa klyftan i hur de två nationerna väljer att kommunicera sina framsteg. Ytterligare en kritisk konfliktpunkt är Taiwan, ett område som Kina betraktar som en oskiljaktig del av sitt eget territorium, medan USA fortsätter att ge ön militärt och politiskt stöd. Under mötet använde den kinesiske ledaren ett tydligt och nästan ocensurerat hot när han beskrev riskerna med den nuvarande utvecklingen.

Han varnade för att om situationen hanteras felaktigt kan de två supermakterna kollidera, vilket skulle försätta hela relationen i en extremt farlig fas. Kinas krav är tydliga: Trump bör minska eller helt slopa det militära stödet till Taiwan och ändra den amerikanska politiska linjen från att 'inte stödja' självständighet till att uttryckligen 'motsätta sig' den. Från Washington har signalerna varit orubbliga, och att ge efter för dessa krav skulle tolkas som en svaghet i Trump-administrationens utrikespolitik.

Efter mötet undvek presidenten konsekvent frågor om Taiwan och valde istället att fokusera på handel. Trump, som ser affärer och finansiell vinning som den främsta nyckeln till internationella relationer, försökte imponera på sin kinesiske värd genom att ta med sig en delegation av toppchefer från USA:s största företag. Han utgår från teorin att lukrativa affärsavtal kan få länder att skifta sina politiska kursers riktning. Men även på det ekonomiska området var resultaten från den första dagen magra.

Man enades om att identifiera så kallade 'icke-känsliga' produkter som kan undantas från tullar och diskuterade inrättandet av gemensamma investeringsråd. Sedan oktober har en bräcklig vapenvila rått i det utslitande tullkriget, främst för att båda sidor inser att de besitter vapen som kan skada motparten svårt. USA kontrollerar den avancerade mikrochipteknologin med företag som Nvidia i spetsen, medan Kina dominerar marknaden för sällsynta jordartsmetaller.

Dessa råvaror är ett strategiskt verktyg som Xi inte är villig att släppa ifrån sig utan betydande motprestationer. Sammanfattningsvis har toppmötet hittills präglats mer av pompa och ståt än av substans. Medan kamerorna fångade handskakningar och lyxiga middagar, förblir de djupaste konflikterna olösta. Det återstår att se om fredagens slutdiskussioner kan leverera något mer konkret, men hittills har den diplomatiska teatern övervägt de faktiska resultaten.

Det är en kamp om globalt inflytande där ekonomiska incitament krockar med nationell prestige och säkerhetspolitiska imperativ





Kinas ambassadör i USA önskar avbrutet krig med Iran inför toppmötet med KinaKinas ambassadör i USA uppger i en intervju med Newsweek att man vill se ett omedelbart slut på kriget med Iran inför Trumps toppmöte med kinesiske presidenten Xi Jinping. Xie Feng ifrågasätter godtycklig våldsanvändning i internationella relationer och tror att Kina kan bidra till en hållbar utveckling av världen genom en fungerande konkurrens med USA.

Trump och Xi möts: Kan Kina tvinga USA att ge upp Taiwan?

Expert om toppmötet: Då skulle Kina överge IranNär världens två mäktigaste ledare möts är den ena parten märkbart försvagad. Det kan öppna för amerikanska eftergifter med långtgående konsekvenser."Kinas drömscenario är att övertala USA att ge upp Taiwan", säger Kinakännaren Björn Jerdén inför det stundande mötet mellan USA:s och Kinas presidenter.

Källor: Saudiarabien attackerade Iran under kriget – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

