Högt uppsatta militärer från USA och Kuba möttes på fredagen vid den amerikanska Guantánamobasen i Kuba. Mötet sker samtidigt som relationen mellan länderna blivit allt mer spänd.

Tidigare i maj införde USA nya sanktioner mot Kuba. Utöver landets mångåriga handelsembargo mot Kuba har USA även skurit av leveranser av olja till ön. USA:s president Donald Trump kommer bara att godkänna en överenskommelse med Iran om avtalet uppfyller alla hans villkor, uppger en tjänsteman i Vita huset för AFP. Donald Trump ger över kontrollen av kulturhuset Kennedy Center till kongressen efter att en domare slagit fast att det var olagligt att lägga till presidentens eget namn i titeln.

Elva personer, varav en räddningsarbetare, har dödats i israeliska attacker mot södra Libanon på fredagen, uppger Libanons hälsodepartement. Tidigare under dagen meddelade Israel, trots rådande vapenvila, att landet avancerat norrut i Libanon. Ytterligare åtta personer ska ha skadats i angreppen som Libanon beskriver som — ett uppenbart brott mot humanitär lag”. Formellt råder en vapenvila mellan Israel och Libanon sedan i mitten av april, men striderna gäller mellan Israel och shiamilisen Hizbollah.

På fredagskvällen, svensk tid, avslutades samtal mellan militära företrädare från Israel och Libanon som hållits i USA. Ännu har inget blivit känt från samtalen, som Hizbollah inte är en del av. Tre klättrare har omkommit i en fallolycka på Nordamerikas högsta berg, Mount McKinley i Alaska. En fjärde person är skadad. Fallet skedde i närheten av det så kallade Denalipasset vid en populär men erkänt farlig rutt upp för det 6 190 meter höga berget.

Deras kroppar har inte hämtats än, enligt nationalparkernas myndighet NPS. På grund av det dåliga vädret behövde räddningspersonal vänta innan de kunde ge sig ut för att nå fram till de drabbade. Tre andra klättrare i gruppen klarade sig oskadda och tog hand om de som föll till dess att räddningspersonalen dök upp. Aftonbladet söker ständigt efter nya vinklar.

