USA överväger truppminskning i Tyskland – Blandade resultat från teknikjättarna och geopolitiska spänningar

President Trump signalerar potentiell truppminskning i Tyskland samtidigt som Amazon, Meta, Microsoft och Alphabet redovisar kvartalsresultat. Geopolitiska spänningar kring Iran och stigande oljepriser påverkar marknaderna. Svenska idrottsnyheter och en brottsutredning i Karlskrona.

USA :s president Donald Trump har meddelat via sitt sociala medieflöde, Truth Social, att en utredning och översyn pågår gällande en potentiell minskning av antalet amerikanska trupper stationerade i Tyskland .

Detta utspel kommer samtidigt som flera stora teknik- och finansbolag redovisat sina kvartalsresultat, med blandade utfall på aktiemarknaden. Amazon överraskade positivt med sin kvartalsrapport, där både vinsten per aktie (2,78 dollar) och omsättningen (181,52 miljarder dollar) översteg analytikernas förväntningar. Särskilt stark var tillväxten inom molntjänster, som omsatte 37,59 miljarder dollar, en ökning med 28 procent jämfört med föregående år. Trots de positiva siffrorna sjönk aktien i efterhandeln.

Meta, Facebooks moderbolag, rapporterade en omsättning som var något högre än väntat (56,3 miljarder dollar), men investeringskostnaderna var lägre än förutspått (19,84 miljarder dollar). Antalet dagliga användare av Metas sociala medier uppgick till 3,56 miljarder, en ökning med 4 procent, men under analytikernas prognos. Microsoft och Alphabet (Googles ägarbolag) levererade också kvartalsrapporter som överträffade förväntningarna, med ökande vinster och omsättningar, särskilt inom molntjänster. Alphabets Google Cloud uppvisade en imponerande tillväxt på 63 procent.

Utöver de ekonomiska rapporterna har även geopolitiska faktorer påverkat marknaderna. President Trump har uttalat hotfulla kommentarer om vapenvilan med Iran och avvisat förslag om att öppna Hormuzsundet, vilket bidrar till oro kring stigande oljepriser och inflation. Oljepriset steg på onsdagen med 7,8 procent till 120 dollar per fat. Inom sporten har svenske Viktor Gyökeres gjort mål för Arsenal i Champions League-semifinalen mot Atletico Madrid.

I Sverige har en kvinna anhållits misstänkt för att ha orsakat döden på en 75-årig kvinna i Karlskrona. Slutligen har USA återlämnat 337 plundrade antikviteter till Italien och president Trump lovat att offentliggöra mer information om UFO:n. Vid stängning av börserna föll Dow Jones industriindex med 0,6 procent, medan S&P 500 och Nasdaqs kompositindex stängde oförändrade





