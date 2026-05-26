USA planerar att minska sina bidrag till Nato i händelse av en kris. Detta inkluderar färre stridsflyg, krigsfartyg och drönare . En sändebud från den amerikanske krigsministern informerade andra medlemsländer om planerna under ett möte i Bryssel.

Enligt källorna ska USA reducera antalet stridsflyg med en tredjedel och halvera antalet strategiska bombplan som Nato kan få tillgång till. Dessutom kan Nato förvänta sig att färre amerikanska krigsfartyg hjälper alliansen, och att inga ubåtar kommer att ställas till förfogande. Förändringarna gör USA inom det avtal som reglerar vilket land som bidrar med vad och hur mycket och hur snabbt i händelse av kris.

Den amerikanska neddragningen kommer efter president Donald Trumps upprepade kritik mot övriga Natoländer och hans krav på att övriga länder ska göra mer. Förra veckan sade USA:s utrikesminister Marco Rubio att Trump är uppriktigt besviken på några allierade och deras respons på USA:s insatser i Mellanöstern. Rubio framhöll under Natomötet i Helsingborg att USA hela tiden måste se över var amerikanska soldater behövs och bäst tjänar USA:s intressen.

Natochefen Mark Rutte tonade ned oron för amerikanska trupptillbakadraganden från Europa och beskrev i stället läget som en pågående ombalansering, som sker för att undvika att man förlitar sig på ett enda land, USA. Detta betyder att USA inte längre kan räknas som en trygg partner för Nato och att andra länder måste ta mer ansvar för alliansens säkerhet





