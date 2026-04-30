USA planerar militära åtgärder mot Iran medan spänningarna eskaleras i Mellanöstern

USA:s president Donald Trump förväntas få en briefing om nya militära planer mot Iran, medan spänningarna i Mellanöstern fortsätter att eskalera. Samtidigt rapporteras det om en omringad aktivistkonvoj till Gaza, en stigande oljepris och nya attacker i Libanon. Budgetförslaget för USA:s försvarsmakt är historiskt stort, och ledarna i Gulfländerna träffas för första gången sedan krigsutbrottet.

USA :s president Donald Trump förväntas under torsdagen få en briefing om nya planer för potentiella militär a insatser mot Iran. Enligt källor inom försvarsdepartementet har militär ledningen utarbetat förslag om en serie korta men kraftfulla attacker mot iranska mål.

Syftet med dessa åtgärder är att bryta den diplomatiska ståndpunkten i de pågående förhandlingarna mellan USA och Iran, enligt nyhetsbyrån Axios. Samtidigt rapporteras det att en aktivistkonvoj som är på väg till Gaza har blivit omringad av israeliska militära båtar. Global Sumud Flotilla, som organiserar konvojen, hävdar att båtarna olagligt blockerat flottiljen på internationellt vatten och hotat med våld och kidnappning. Kontakt har förlorats med elva båtar i konvojen.

Irankriget har hittills kostat USA ungefär 270 miljarder kronor, enligt Pentagon. Försvarsministern Pete Hegseth presenterade på onsdagen en budgetförslag på 1 500 miljarder dollar för budgetåret 2027, vilket skulle vara den största militära budgeten i modern historia. Libanons president Joseph Aoun har krävt att Israel helt följer den överenskommna vapenvilan som en förutsättning för direkta förhandlingar mellan Israel och Libanon. Aoun uttryckte också att Libanon väntar på ett datum från USA för nya samtal mellan de båda länderna.

Libanons militär rapporterade att israeliska attacker har riktats mot landets soldater, vilket resulterat i en dödlighet. Världsmarknadspriset på råolja stiger för åttonde dagen i rad, driven av spänningarna i Mellanöstern och blockaden av Hormuzsundet, som normalt trafikeras av 20 procent av världens oljeleveranser. Nordsjöoljan Brent nådde under lunchhandeln 115,40 dollar per fat, den högsta nivån sedan juni 2022. Enligt Internationella energiorganisationen IEA står världen inför den värsta energikrisen genom tiderna.

Donald Trump har publicerat ett inlägg på sin plattform Truth Social där han kritiserar Iran och uppmanar landet att sluta med sitt kärnvapenprogram. Inlägget åtföljs av en AI-genererad bild på Trump i svarta solglasögon med ett automatvapen i handen, med explosioner i bakgrunden. Trump hävdar också att den brittiske kungen Charles, som är på statsbesök i USA, håller med honom om att Iran aldrig får skaffa sig atomvapen.

Buckingham Palace har dock klargjort att kungen följer regeringens officiella linje i frågan. Tre medlemmar i det libanesiska civilförsvaret har dödats i en israelisk attack under en räddningsinsats, enligt Libanons regering. De dödade blev fast under en rasmassa efter en bombattack, och två personer ska ha skadats. Israelisk militär uppger att två tunnlar i södra Libanon som användes av Hizbollah har förstörts.

Tunnlarna var två kilometer långa och innehöll över 30 rum, och användes för att genomföra attacker mot Israel. USA:s centralkommando Centcom bordade på tisdagen fartyget Blue Star III i Arabiska havet, misstänkt för att vara på väg till Iran i strid med USA:s blockad av Hormuzsundet. Ledarna i Kuwait, Bahrain och Qatar träffades på tisdagen i Saudiarabien, första gången sedan krigsutbrottet mellan Iran, Israel och USA.

Gulfländerna har drabbats hårt av kriget, både genom direkta angrepp från Iran och ekonomiska förluster på grund av blockaden av Hormuzsundet





