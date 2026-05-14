USA-president Trump och Kinas ledare Xi Jinping anländer till bankett efter möten och sightseeing i Peking

USA:s president Donald Trump och Kinas ledare Xi Jinping har anlänt till banketten som hålls på torsdagen efter en dag av möten och sightseeing i Peking. – Vi hade mycket positiva och konstruktiva diskussioner, sade Trump i ett inledningstal på banketten. – I dag hade president Trump och jag djupgående utbyten om relationerna mellan Kina och USA samt internationell och regional dynamik. Vi båda anser att relationen mellan Kina och USA är den viktigaste bilaterala relationen i världen. Vi måste få den att fungera och aldrig förstöra den, sade Xi.

Bakgrunden till Brigitte Macrons uppmärksammade knuff i maken Emmanuels ansikte var ett sms från iranska skådespelaren Golshifteh Farahani. Det hävdar källor till Paris Match-reportern Florian Tardif i sin kommande bok om presidentparet, ’Un Couple (Presque) Parfait’, rapporterar Paris Match. Sommarvärmen väntas ta över i stora delar av landet nästa vecka med temperaturer på omkring 20 grader, enligt SMHI. Efter en tids ostadigt väder ser värmen ut att rulla in på bred front med start på onsdag.

Och värmen ser ut att stanna ett tag. Men en viss osäkerhet gäller för norra Norrland där ett nederbördsområde riskerar att dra in under onsdagen och föra med sig lägre temperaturer. Anhöriga till ett av dödsoffren i en flygolycka med ett Boeing-plan i Etiopien får ett skadestånd på motsvarande över 461 miljoner kronor. Olycksplanet, en Boeing 737 Max, kraschade i Etiopien i mars 2019 och 157 människor miste livet.

Anhöriga till 24-åriga Samya Stumo har nu tilldömts ett skadestånd på 49,5 miljoner dollar. Alla andra fall där anhöriga stämt Boeing efter kraschen har avgjorts utanför domstol då parterna lyckats nå förlikningar. En 64-årig amerikan fälls för att ha öppnat och drivit vad myndigheter beskriver som en polisstation för Kinas räkning på nedre Manhattan. Mannen riskerar en påföljd på 30 år i fängelse.

Owedret härjade Indiens tätast befolkade delstat Uttar Pradesh under onsdagen. Kollapsade byggnader och omkullfallna träd har orsakat stor förödelse och ett 50-tal människor uppges ha skadats. Lettlands premiärminister Evika Silina avgår från sin post sedan oppositionen hotat med att lägga fram en misstroendeförklaring. En 25 ton tung hjullastare med ett värde på omkring en halv miljon kronor har stulits utanför Linköping.

Polisen kommer att genomföra en brottsplatsundersökning och efterlyser samtidigt tips från allmänheten för att hitta maskinen





