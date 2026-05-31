USA-presidenten lägger upp en bild med texten 'hello, Greenland!'

Donald Trump har lagt upp en redigerad bild av sig själv, där han spejar ut över en till synes grönländsk by. Över bilden står det 'hello, Greenland!' Förra veckan la han, även då okommenterat, ut samma bild. Det är oklart vad Trump menar med bilden. Under natten mot söndagen la han ut flera andra redigerade bilder på Truth Social. Tre döda i ny amerikansk båtattack För andra natten i rad har tre män dödats i en amerikansk attack mot ett påstått smuggelfartyg av narkotika, uppger USA:s militär. Över 200 personer har nu dödats i USA:s attacker mot påstådda narkotikasmugglare i Karibiska havet och östra Stilla havet sedan september i fjol. Inga bevis på anklagelserna har dock presenterats från amerikanskt håll.

Kvinnan arbetade i hemtjänsten och förde över 150 000 kronor från en brukare i 80-årsåldern till sina egna konton. Nu åtalas kvinnan för bland annat bedrägeri.

En brand uppstod i en villa i Ljungby kommun natten mot söndag. Branden är fullt utvecklad och en man har förts till sjukhus. Fransk polis har gripit över 200 personer efter att firandet av Paris SG:s Champions League-titel spårat ur i Paris. Över 1 000 misstänkta fall och snabb smittspridning av ebola i Kongo-Kinhasa är situationen ”djupt oroande”.

Internationella atomenergiorganet IAEA skriver på plattformen X att man har informerats om att en drönare träffat en turbinbyggnad vid kärnkraftverket Zaporizjzja i Ukraina och orsakat ett hål i en vägg. Generaldirektören Rafael Gross uttrycker ”allvarlig oro”





