USA röstar ja till Ukrainastöd och sanktioner mot Ryssland

USA:s representanthus har röstat igenom ett lagförslag om att ge ytterligare stöd till Ukraina och införa nya sanktioner mot Ryssland. Ryssland måste stärka sitt luftförsvar, säger Putin. Minst 16 civila dödades och 86 skadades i det senaste dygnets ryska drönar- och robotangrepp mot samhällen över hela Ukraina. En grupp av Ukrainas viktigaste europeiska allierade arbetar på planer tillsammans med Kiev för att få Ryssland att inleda förhandlingar om att avsluta kriget. USA:s president Donald Trump har bett Ryssland att göra vissa kompromisser för att nå ett fredsavtal om Ukraina, och Ryssland är redo att göra det om Ukraina gör detsamma.

Ryssland s invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022. USA :s representanthus har röstat igenom ett lagförslag om att ge ytterligare stöd till Ukraina och införa nya sanktioner mot Ryssland .

Förslaget innebär drygt en miljard dollar i säkerhets- och återuppbyggnadsstöd till Ukraina. Det gör också ytterligare åtta miljarder dollar tillgängliga för Ukrainas försvar genom lån. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har skrivit ett öppet brev till Rysslands president Vladimir Putin där han uppmanar till ett slut på kriget i Ukraina och föreslår direkta förhandlingar mellan ledarna. Ryssland måste stärka sitt luftförsvar, säger Putin.

Minst 16 civila dödades och 86 skadades i det senaste dygnets ryska drönar- och robotangrepp mot samhällen över hela Ukraina. En grupp av Ukrainas viktigaste europeiska allierade arbetar på planer tillsammans med Kiev för att få Ryssland att inleda förhandlingar om att avsluta kriget. USA:s president Donald Trump har bett Ryssland att göra vissa kompromisser för att nå ett fredsavtal om Ukraina, och Ryssland är redo att göra det om Ukraina gör detsamma.

Det har varit flera attacker mot civila i Ukraina, inklusive en attack mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. En grupp av Ukrainas viktigaste europeiska allierade arbetar på planer tillsammans med Kiev för att få Ryssland att inleda förhandlingar om att avsluta kriget. Enligt uppgifterna ska tjänstemän från Tyskland, Frankrike och Storbritannien ha diskuterat möjligheten att hålla samtal och tagit upp frågan med sina ukrainska motparter.

Ukraina har trappat upp sina så kallade medelräckviddiga attacker mot de ockuperade områdena med målet att skada för ryssarna viktig logistik. Detta har lett till att flera ryska styrkor har blivit skadade eller förstörda





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